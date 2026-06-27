جھارکھنڈ: کھروندھی کستوربا ودیالیہ میں سینکڑوں بچیاں بیمار، 20 سے زائد طالبات کی حالت تشویشناک
جھارکھنڈ کے گڑھوا ضلع کے کھروندھی میں کستوربا گاندھی ریزیڈنشیل گرلز اسکول کی طالبات آلودہ کھانے اور پانی کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں۔
Published : June 27, 2026 at 9:53 AM IST
گڑھوا: جھارکھنڈ کے گڑھوا ضلع میں کھروندھی کے کستوربا گاندھی ریزیڈنشیل گرلز اسکول میں طالبات مبینہ طور پر فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوگئیں۔ شدید گرمی میں آلودہ کھانا کھانے اور ٹینک سے ابلتا ہوا پانی پینے کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی۔ سبھی طالبات کو علاج کے لیے بھاوناتھ پور پرائمری ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔
اس معاملے میں اسکول انتظامیہ کی لاپرواہی کھل کر سامنے آئی ہے۔ واقعے کے وقت ہاسٹل مکمل طور پر ایک گارڈ کی دیکھ بھال میں تھا، نہ ہی وارڈن اور نہ ہی کوئی اور اہلکار موجود تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شام سے ہی طلبہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن انتظامیہ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ جب لڑکیوں کی حالت خراب ہو گئی اور ان کے والدین اسکول پہنچے تو انہیں گھنٹوں مین گیٹ پر روکے رکھا گیا۔ بعد ازاں پولیس کی مداخلت کے بعد ہی دروازہ کھولا گیا۔
متاثرہ طالبات نے بتایا کہ انہیں دوپہر کے کھانے میں "پوا" (روٹی والے چاول) اور چاول دیے گئے۔ بجلی کی بندش اور شدید گرمی کے باعث چھت پر پلاسٹک کی ٹینکی میں پانی گرم ہو گیا تھا اور وہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھیں۔ شام کو ناشتے کے بعد بھی پینے کا پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ طالبات کا الزام ہے کہ کیمپس میں جنریٹر کی موجودگی کے باوجود پانی کی موٹر نہیں چلائی گئی۔
کافی ہنگامے کے بعد جب طالبات کی حالت خراب ہو گئی تو رات 9 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا۔ 20 سے زائد طلباء کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ماں باپ اسکول پہنچ گئے۔ گارڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس سے ہنگامہ مچ گیا۔ بعد ازاں بھاؤناتھ پور کے بی ڈی او نند جی رام اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر شمبھو رام کی مداخلت سے طلبہ کو اسپتال لایا گیا۔ دونوں اہلکاروں نے صورت حال پر نظر بنائے رکھی۔
بھاوناتھ پور پی ایچ سی کے انچارج میڈیکل آفیسر ڈاکٹر دنیش کمار سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ فوڈ پوائزننگ اور گرم پانی پینے کا لگتا ہے۔ تمام طالبات کا ہنگامی علاج شروع کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فی الحال صورت حال قابو میں ہے، اور متاثرہ طالبات کو ادویات دی جا رہی ہیں۔ گڑھوا کے سی ایس جان ایف کینیڈی نے بتایا کہ رات بھر ساٹھ لڑکیوں کا علاج کیا گیا اور اب صورت حال فی الحال قابو میں ہے۔
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