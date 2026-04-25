اترپردیش میں خوفناک سڑک حادثہ، پانچ افراد ہلاک، بیٹی کی شادی سے لوٹنے والا پورا خاندان تباہ
گھوسی کے سی او جتیندر کمار نے بتایا کہ کار وارانسی سے گورکھپور جا رہی تھی اور ٹرک گورکھپور سے وارانسی جا رہا تھا۔
Published : April 25, 2026 at 9:32 AM IST
مئو، اترپردیش: بیٹی کی شادی سے واپس آنے والا خاندان حادثہ کا شکار ہوگیا۔ ٹرک اور اسکارپیو کے درمیان خوفناک تصادم میں کار میں سوار کل 5 افراد ہلاک ہوگئے۔ ان میں سے تین کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ یہ واقعہ جمعہ کی دوپہر 3 بجے دوہری گھاٹ تھانہ علاقے کے برسات پور اہیرانی گاؤں کے قریب ہائی وے پر پیش آیا۔
مرنے والوں کی ہوئی شناخت
سی او جتیندر کمار نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت ونے سریواستو (53)، اس کے بیٹے کریتارتھ سریواستو (27)، بیوی ارچنا سریواستو (48)، رانیڈیہا، تھانہ کھوراربار ، گورکھپور ضلع کے رہنے والے اور رویندر یادو (20)، پروشوتم کمار (28) ساکن مٹیہانی، موہن پور، ضلع گیا بہار کے طور پر ہوئی ہے۔
کیسے ہوا حادثہ؟
سی او، گھوسی جتیندر کمار نے بتایا کہ فور وہیلر (JH 21G3927) نے کنٹرول کھو دیا، ڈیوائیڈر توڑ کر دوسری لین میں گھس گیا۔ یہ مخالف سمت سے آنے والے ٹرک (BR 28GB2171) سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں سوار پانچوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
گاڑی میں سوار ایک پالتو کتا بھی ہلاک
حادثے میں گاڑی میں سوار ایک پالتو کتا بھی ہلاک ہوگیا۔ واقعہ کے بعد جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ دوہری گھاٹ پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور بچاؤ اور راحت کا کام شروع کیا۔ پولیس نے تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مئو ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا ہے۔ تحریری شکایت درج کر کے ضروری کارروائی کی جا رہی ہے۔
خاندان ایک شادی سے گھر واپس آ رہا تھا
انہوں نے کہا کہ خاندان رانچی میں اپنی بیٹی کی شادی کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ کار وارانسی سے گورکھپور جا رہی تھی اور ٹرک گورکھپور سے وارانسی جا رہا تھا۔ ڈرائیور اچانک دوسری مخالف لین میں چلا گیا جس سے یہ خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔