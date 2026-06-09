مہاراشٹر کے جلگاؤں میں منگنی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں، تین گاڑیوں کے خوفناک تصادم میں چھ افراد ہلاک
جلگاؤں میں موٹر سائیکل، کار اور بس کے درمیان تصادم میں چھ افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔
Published : June 9, 2026 at 1:39 PM IST
جلگاؤں، مہاراشٹر: مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ منگل کی صبح سات بجے پیش آیا، جب ایک دو پہیہ گاڑی، ایک کار اور ایک ایس ٹی بس میں تصادم ہوا۔
یہ حادثہ املنیر-دھولے روڈ پر منگرول سے آگے ہوٹل ورنداون کے قریب پیش آیا۔ گجرات کا مہاجن خاندان ایک منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
تین گاڑیوں میں خوفناک تصادم
اطلاعات کے مطابق دو پہیہ گاڑی اور ایس ٹی بس املنیر سے دھولے جا رہے تھے۔ دھولے سے آنے والی ایک کار نے ایس ٹی بس اور دو پہیہ گاڑی دونوں کو ٹکر مار دی۔
خوفناک تصادم میں دو پہیہ گاڑی مکمل طور پر بکھر گئی اور موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متوفی دھرنگاؤں کا رہنے والا تھا۔ مزید برآں، اس خوفناک سڑک حادثے میں کار میں سوار پانچ افراد (مرد اور خواتین دونوں) کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
خاندان ایک منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا
گجرات سے آدتیہ چندرکانت مہاجن، انیتا سریش مہاجن، نرملا نند لال مہاجن، نند لال گوپال مہاجن، اور سریش وکرم مہاجن ایک منگنی کی تقریب کے لیے املنیر جارہے تھے کہ مہاجن خاندان ایک المناک حادثہ کا شکار ہوگیا۔
مقامی لوگوں اور پولیس نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔
زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، حادثے کے وقت ایک نوجوان لڑکا کار کے اندر پھنس گیا تھا اور اسے مقامی گاؤں والوں، پولیس اور ایس ٹی بس کے عملے کی مدد سے بچا لیا گیا۔ اس حادثہ میں ایس ٹی بس میں سوار ایک مسافر دیپک دلیپ پاٹل بھی زخمی ہوگیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دیہی اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔