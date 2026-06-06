پنجاب میں خوفناک سڑک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک، متعدد زخمی
پنجاب کے شہر فیروزپور میں پک اپ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں آخری رسومات (انتم سنسکار) سے لوٹ رہے متعدد افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : June 6, 2026 at 12:20 PM IST
فیروز پور، پنجاب: پنجاب میں فاضلکا-فیروز پور روڈ پر آج صبح ایک ٹرک اور پک اپ ٹرک کے درمیان ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ جس میں کئی افراد المناک طور پر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نجی اور سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو فرید کوٹ ریفر کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے افراد فاضلکا کے علاقے جلال آباد کے رہائشی تھے اور اپنے خاندان کی معمر خاتون کی راکھ جلانے کے لیے ڈیرہ بیاس جا رہے تھے۔ حادثے نے پورے علاقے میں صدمے کی لہر دوڑادی ہے۔
اطلاعات کے مطابق جلال آباد کے ایک خاندان کے افراد اپنی بوڑھی والدہ کی راکھ کو جلانے کے لیے ڈیرہ بیاس جا رہے تھے۔ جیپ میں خواتین، مردوں اور بچوں سمیت تقریباً 27 افراد سوار تھے۔ حادثے میں پانچ خواتین، تین مرد اور ایک بچہ ہلاک جب کہ 15 کے قریب زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ہلاک افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دی گئی ہیں۔
STORY | Punjab: 7 killed after pick-up vehicle collides with truck in Ferozepur— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
Seven people were killed, and over 10 sustained injuries when a pick-up vehicle collided with a truck here on Saturday, police said. The accident occurred near Jangawala Mor on the Ferozepur-Fazilka… pic.twitter.com/8tzWhrDSWx
ایک مذہبی یاترا اس قدر المناک طور پر ختم ہوگی
اہل خانہ نے بتایا کہ وہ صبح 4 بجے گھر سے نکلے اور ڈیرہ بیاس جارہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مذہبی یاترا اس قدر المناک طور پر ختم ہو جائے گی۔ حادثے میں ان کے والد سمیت خاندان کے کئی افراد کی جانیں گئیں۔
VIDEO | Punjab: Seven people were killed, and over 10 sustained injuries when a pick-up vehicle collided with a truck. The accident occurred near Jangawala Mor on the Ferozepur-Fazilka road. Around 25 people were travelling in the pick-up vehicle and were going from Jalalabad to… pic.twitter.com/1nVhamUAAU— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026
تقریباً 25 لوگ پک اپ ٹرک میں سوار تھے
پولیس نے بتایا، "تقریباً 25 لوگ پک اپ ٹرک میں سوار تھے اور جلال آباد سے امرتسر کے بیاس جا رہے تھے۔ زخمیوں کو فیروز پور کے سول اسپتال لے جایا گیا ہے۔ شدید زخمیوں کو فرید کوٹ کے گرو گوبند سنگھ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے۔" پولیس فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور حادثے کے سلسلے میں کیس درج کرنے کی کارروائی میں ہے۔
علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی
ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کی ہلاکت سے پورے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ فیروز پور فاضلکا قومی شاہراہ پر ہونے والے اس ہولناک حادثے نے ایک خوش حال خاندان کی خوشیوں کو لمحہ لمحہ چکنا چور کردیا۔ پولیس اب حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔