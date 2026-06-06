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پنجاب میں خوفناک سڑک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک، متعدد زخمی

پنجاب کے شہر فیروزپور میں پک اپ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں آخری رسومات (انتم سنسکار) سے لوٹ رہے متعدد افراد ہلاک ہوگئے۔

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پنجاب کے شہر فیروز پور میں خوفناک سڑک حادثہ (PTI VIDEO)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 6, 2026 at 12:20 PM IST

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فیروز پور، پنجاب: پنجاب میں فاضلکا-فیروز پور روڈ پر آج صبح ایک ٹرک اور پک اپ ٹرک کے درمیان ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ جس میں کئی افراد المناک طور پر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نجی اور سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو فرید کوٹ ریفر کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے افراد فاضلکا کے علاقے جلال آباد کے رہائشی تھے اور اپنے خاندان کی معمر خاتون کی راکھ جلانے کے لیے ڈیرہ بیاس جا رہے تھے۔ حادثے نے پورے علاقے میں صدمے کی لہر دوڑادی ہے۔

اطلاعات کے مطابق جلال آباد کے ایک خاندان کے افراد اپنی بوڑھی والدہ کی راکھ کو جلانے کے لیے ڈیرہ بیاس جا رہے تھے۔ جیپ میں خواتین، مردوں اور بچوں سمیت تقریباً 27 افراد سوار تھے۔ حادثے میں پانچ خواتین، تین مرد اور ایک بچہ ہلاک جب کہ 15 کے قریب زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ہلاک افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دی گئی ہیں۔

ایک مذہبی یاترا اس قدر المناک طور پر ختم ہوگی

اہل خانہ نے بتایا کہ وہ صبح 4 بجے گھر سے نکلے اور ڈیرہ بیاس جارہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مذہبی یاترا اس قدر المناک طور پر ختم ہو جائے گی۔ حادثے میں ان کے والد سمیت خاندان کے کئی افراد کی جانیں گئیں۔

تقریباً 25 لوگ پک اپ ٹرک میں سوار تھے

پولیس نے بتایا، "تقریباً 25 لوگ پک اپ ٹرک میں سوار تھے اور جلال آباد سے امرتسر کے بیاس جا رہے تھے۔ زخمیوں کو فیروز پور کے سول اسپتال لے جایا گیا ہے۔ شدید زخمیوں کو فرید کوٹ کے گرو گوبند سنگھ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے۔" پولیس فی الحال واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور حادثے کے سلسلے میں کیس درج کرنے کی کارروائی میں ہے۔

علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی

ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کی ہلاکت سے پورے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ فیروز پور فاضلکا قومی شاہراہ پر ہونے والے اس ہولناک حادثے نے ایک خوش حال خاندان کی خوشیوں کو لمحہ لمحہ چکنا چور کردیا۔ پولیس اب حادثے کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔

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TAGGED:

PICKUP TRUCK COLLISION
COLLISION PICKUP TRUCK TRAILER
PUNJAB FEROZEPUR ROAD ACCIDENT
SEVERAL PEOPLE KILLED AND INJURED
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