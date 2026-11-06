کھونٹی میں ایک ٹریلر ٹرک کئی لوگوں کے اوپر سے گزر گیا، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہو گئے
اس حادثے میں دو دیگر افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری اورغم و صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔
Published : November 6, 2026 at 9:52 AM IST
رانچی: جمعرات کی رات جھارکھنڈ کے ضلع کھونٹی میں ایک خوفناک سڑک حادثے کے دوران چار خواتین اور تین بچوں سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے۔ کارا تھانے کی حدود میں کوسامبی کالونی کے قریب، تیز رفتار اور بے قابو 18 پہیوں والے ٹریلر نے سڑک کنارے کھڑے کئی لوگوں کو ٹکر مار دی۔
اس حادثے میں دو دیگر افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری اور غم و صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔
دیہاتی اسکوٹر سوار کی مدد کے لیے پہنچے تو ایک تیز رفتار ٹریلر نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا
عینی شاہدین کے مطابق جمعرات کی رات تقریباً 10:15 بجے، ایک اسکوٹر سوار کا توازن بگڑ گیا اور وہ سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں جا گرا۔ مقامی دیہاتی اس کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔
جب کچھ نوجوان اسکوٹر سوار کو جھاڑیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو خواتین اور بچے سڑک کے کنارے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ٹورپا کی جانب سے انتہائی تیز رفتاری سے آتا ہوا ایک 18 پہیوں والا ٹریلر اس ہجوم پر چڑھ گیا۔ یہ حادثہ اتنی اچانک پیش آیا کہ کسی کو بھی سنبھلنے یا محفوظ مقام پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔
ایک ہی خاندان کے تین افراد ہلاک
اس حادثے نے مقامی رہائشی برسا نائک کے خاندان پر قیامت ڈھا دی۔ حادثے میں ان کی اہلیہ کسیلا دیوی، بیٹی انجلی کماری اور ایک سالہ پوتا سوربھ نائک ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت کسیلا دیوی، منڈو دیوی، انجلی کماری، پاکو دیوی، ٹوٹی کماری، گولو کمار اور شیر خوار بچے سوربھ نائک کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے میں دو دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں کھونٹی صدر اسپتال اور ٹورپا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے۔
دریں اثنا، ان ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اور معاوضے کے مطالبے کے لیے، مقامی رہائشیوں نے کارا ریلوے کراسنگ کے قریب سڑک بلاک کر دی ہے۔
حادثہ تیز موڑ اور تاریکی کے باعث پیش آیا: ایس پی
واقعے کی اطلاع ملنے پر کھونٹی کے ایس پی رشبھ گرگ رات گئے سپتال پہنچے تاکہ زخمیوں کی حالت کے بارے میں دریافت کر سکیں۔ اس واقعے کو انتہائی المناک اور دل دہلا دینے والا قرار دیتے ہوئے، ایس پی نے بتایا کہ ’کرا‘ تھانے کے علاقے میں ریلوے کراسنگ کے قریب ایک سکوٹر حادثے کے بعد کچھ لوگ وہاں مدد کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جائے وقوعہ پر تیز موڑ اور تاریکی کے باعث، ایک 18 پہیوں والے ٹرک (ٹرالر) کے ڈرائیور کو سڑک کنارے کھڑے لوگوں کا پتہ نہ چل سکا، جس کے نتیجے میں یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔
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ایس پی کے مطابق، اس حادثے میں اب تک سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک زخمی بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ حادثے کے بعد ٹرک کا ڈرائیور اور اس کا معاون (ہیلپر) موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور حادثے میں ملوث گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ دریں اثنا جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں، اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔