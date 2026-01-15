ہماچل پردیش کے سرمور میں زبردست آتشزدگی، گھر میں آگ لگنے سے تین بچوں سمیت چھ افراد ہلاک
ہماچل کے سرمور ضلع میں آتشزدگی نے مکر سنکرانتی کی خوشی کو ماتم میں بدل دیا ہے۔
Published : January 15, 2026 at 1:11 PM IST
سرمور، ہماچل پردیش: ہماچل پردیش کے سرمور ضلع میں زبردست آگ نے مکر سنکرانتی کی خوشی کو ماتم میں بدل دیا۔ سرمور ضلع کے سنگرہ سب ڈویژن کے نوہردھر کے تلانگنا گاؤں میں بدھ کی دیر رات زبردست آگ لگ گئی۔ گھر میں آگ لگنے سے 3 بچوں سمیت 6 افراد المناک طور پر جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔
پولیس کے ڈپٹی کمشنر پرینکا ورما نے آگ لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حادثے میں چھ افراد کی موت ہو گئی ہے، جب کہ ایک شخص کو جھلس کر زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھی ناہن سے جائے وقوعہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔
آگ لگنے سے تین بچوں سمیت چھ افراد جھلس کر ہلاک
پولیس کے مطابق آگ بدھ کی رات 2 سے 3 بجے کے درمیان موہن لال کے گھر میں لگی۔ آگ لگنے کی ابتدائی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ ایل پی جی سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی جس نے گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے میں مبینہ طور پر کچھ گھریلو جانور بھی زندہ جل گئے۔ ایک شخص کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور اسے راج گڑھ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
آتشزدگی کے واقعے میں مرنے والوں کی فہرست
اس بڑے پیمانے پر آتشزدگی میں تین بچوں سمیت چھ افراد کی المناک موت ہو گئی ہے۔ ایک شخص زخمی ہے۔ پولیس نے متوفی کی شناخت کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق رات گئے گھر میں سات افراد سو رہے تھے۔ انتظامیہ نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں بری طرح جھلس چکی ہیں جس کی وجہ سے شناخت مشکل ہے۔
- نریش (عمر 50) ولد درگا رام، ساکن تپرول، تحصیل نوہردھر، ضلع سرمور (داماد)
- کویتا (عمر 36) لوکندر کی بیوی، ساکن نیروا، تحصیل چوپال، ضلع شملہ (بیٹی)
- ترپتا (عمر 44)، بیوی نریش، ساکن ٹپرول، تحصیل نوہردھر، ضلع سرمور (بیٹی)
- ساریکا (عمر 13)، لوکیندر کی بیٹی، نیروا، تحصیل چوپال، ضلع شملہ
- کریتکا (عمر 13)، لوکیندر کی بیٹی، نیروا، تحصیل چوپال، ضلع شملہ
- کارتک (عمر 3) ولد لوکندر ساکن نیروا، تحصیل چوپال، ضلع شملہ
لوکیندر (عمر 42) ولد جوگندر سنگھ ساکن نیروا، تحصیل چوپال، ضلع شملہ، اس حادثہ میں زخمی ہوگیا اور اسے سی ایچ سی نوہردھر میں داخل کرایا گیا ہے۔
زبردست آگ نے خوشی کو ماتم میں بدل دیا
ہماچل کے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ اپوزیشن لیڈر جے رام ٹھاکر نے سرمور ضلع میں لگنے والی تباہ کن آگ پر گہرے غم کا اظہار کیا ہے۔ جے رام ٹھاکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر لکھا، "سرمور ضلع کے شری رینوکاجی اسمبلی حلقہ کے نوہرادھر علاقے میں واقع گرام پنچایت گھڈوری کے تلانگنا گاؤں میں کل رات لگنے والی خوفناک آگ انتہائی دل دہلا دینے والی ہے۔ اس المناک حادثے میں چھ لوگوں کی بے وقت موت کی خبر انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میں اس وقت گھر والوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ انتظامیہ اور مقامی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کریں اور خدا مرحوم کی روح کو سکون عطا فرمائے اور لواحقین کو یہ عظیم نقصان برداشت کرنے کی طاقت دے۔
بی جے پی قائدین نے افسوس کا اظہار کیا
بھارتیہ جنتا پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ضلع سرمور کے نوہرادھر علاقے کے تلانگنا گاؤں میں زبردست آتشزدگی میں چھ لوگوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، ریاستی صدر ڈاکٹر راجیو بندل، قائد حزب اختلاف جے رام ٹھاکر، رکن پارلیمنٹ سریش کشیپ، سابق مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، سابق وزرائے اعلیٰ پریم کمار دھومل اور شانتا کمار نے اس واقعہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کی روح کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے۔
سرمور میں زبردست آگ لگنے سے چھ افراد ہلاک
دریں اثنا، شری رینوکا جی اسمبلی حلقہ کے ایم ایل اے اور ریاستی کانگریس صدر ونے کمار نے آتشزدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر لکھا، "ہمارے شری رینوکا جی اسمبلی حلقہ کے گرام پنچایت گھنڈوری کے تلانگنا گاؤں میں کل رات ایک زبردست آتشزدگی میں چھ لوگوں کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، خدا اس اندوہناک واقعے سے متاثرہ خاندانوں کو طاقت دے اور مرحوم کی روح کو سکون ملے۔ میں نے انتظامیہ اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر واقعہ کی تحقیقات کے لیے ممکنہ مدد فراہم کریں۔"
کانگریس کے ریاستی صدر نے آتشزدگی پر دکھ کا اظہار کیا
ریاستی کانگریس کے صدر ونے کمار نے لکھا، "میں خود آگ لگنے کی جگہ کے لیے آج ہی دہلی سے روانہ ہوا ہوں اور متاثرین سے ملاقات کے لیے آج ہی تلانگنا پہنچوں گا۔ میں علاقے کے تمام باشندوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سردیوں کے موسم میں جو بھی آگ یا چمنی جلاتے ہیں اسے سونے سے پہلے بجھا دیں اور اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے گیس سلنڈر بند کردیں۔ اوم شانتی! اوم شانتی!"
بی جے پی کے ریاستی صدر نے افسوس کا اظہار کیا
دریں اثنا، بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر راجیو بندل نے شری رینوکاجی کے گاؤں گھنڈوری میں لگنے والی آگ پر غم کا اظہار کیا۔ راجیو بندل نے خوفناک آگ میں چھ جانوں کے المناک نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے فیس بک پر لکھا، "سرمور ضلع کے شری رینوکا جی علاقے میں واقع گرام پنچایت گھڈوری کے تلانگنا گاؤں میں کل رات زبردست آتشزدگی میں چھ لوگوں کی موت کی المناک خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ ہم اس المناک واقعے سے متاثرہ خاندانوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مرحومین کی سلامتی اور انتظامیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرے۔ متاثرین کے لیے اوم شانتی..."