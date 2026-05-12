حیدرآباد: ایک مہلک دوڑ کا خوفناک تصادم پر اختتام، پانچ افراد ہلاک، کئی زخمی
حیدرآباد کے محبوب نگر میں موٹر سائیکل اور کار کے درمیان خوفناک تصادم میں پانچ افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : May 12, 2026 at 1:17 PM IST
محبوب نگر: حیدرآباد کے محبوب نگر کے مضافات میں کل دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثہ میں دو بچوں سمیت پانچ افراد کی موت ہوگئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بائی پاس روڈ پر پالاکنڈہ جنکشن پر ایک تیز رفتار اسپورٹس بائک ایک کار سے ٹکرا گئی۔ یہ ہولناک حادثہ اتوار کی آدھی رات کے فوراً بعد پیش آیا۔ جس کی وجہ سے پورا شہر صدمہ میں ہے۔
پولیس اور آس پاس کے رہائشیوں کے مطابق نیو پریم نگر کا رہنے والا پی او پی ورکر باسط ایس وی ایس اسپتال کے قریب ایک ہوٹل میں رشتہ داروں کی سالگرہ کی تقریب سے واپس آرہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو اپنی کار میں گھر چھوڑ نے کے لیے پالاکنڈہ جنکشن پر یو ٹرن لے رہا تھا کہ اسی وقت بہت تیز رفتاری سے آنے والی ایک اسپورٹس بائک کار کے پیچھے حصے سے ٹکرا گئی۔
بہت خوفناک تھا تصادم
تصادم اتنا خوفناک تھا کہ باسط کی اہلیہ سارہ (30)، اس کا نو سالہ بیٹا حذیفہ اور اس کا 18 ماہ کا بھتیجا عمار، جو کہ پیچھے سوار تھے، موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔ حیدرآباد کے دیوان دیوڑھی علاقہ کا ساکن آویز (26) جو اسپورٹس بائک پر سوار تھا، کی بھی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس کا دوست اور موٹر سائیکل سوار یعقوب افضل (25) جو مہدی پٹنم کا رہنے والا تھا، شدید زخمی ہوا اور بعد میں اس کی بھی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوگئی۔
کار میں سوار دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں باسط کے بھائی کی بیوی ریشما، اس کا تین سالہ بیٹا عماد اور باسط کی خالہ غوثیہ بیگم زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عماد کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ باسط، جو کار چلا رہا تھا، کو معمولی چوٹیں آئیں۔
جلد پہنچنے کے لیے کئی اسپورٹس بائک کی ریس
پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد کے نوجوانوں کا ایک بڑا گروپ رات 12 بجے کے قریب اسپورٹس بائک پر کرسچن پلی کے ایک فنکشن ہال میں پارٹی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ایونٹ کے بعد، بائیک سوار مبینہ طور پر حیدرآباد واپس آتے ہوئے تیز رفتار ریس میں مصروف ہوگئے۔ مبینہ طور پر دوستوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ دیکھیں کون پہلے فائنل لائن تک پہنچ سکتا ہے۔
حکام نے بتایا کہ 11 بائک نے پالاکنڈہ جنکشن کو بحفاظت عبور کیا، لیکن آخری بائک کنٹرول کھو بیٹھی اور باسط کی کار سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ کچھ بائیک سواروں نے ابتدائی طور پر مقامی لوگوں کی مداخلت سے قبل اپنے گرے ہوئے دوستوں کی لاشیں جائے حادثہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔
اسپورٹس بائیک سوار پر عوام غصے میں
افراتفری اور عوام کے غصے کے درمیان، مبینہ طور پر کئی بائیک سوار موقع سے فرار ہوگئے۔ اس افسوسناک واقعے نے ایک بار پھر شاہراہوں اور بائی پاس سڑکوں پر اسپورٹس بائیک سواروں کی جانب سے لاپرواہی سے ڈرائیونگ، غیر قانونی اسٹریٹ ریسنگ اور اوور اسپیڈنگ کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔