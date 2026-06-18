ہماچل پردیش: کار پانچ سو میٹر گہری کھائی میں گر گئی، ایک ہی خاندان کے چھ افراد سمیت سات افراد ہلاک
ایک ہی خاندان کے چھ افراد کو لے جانے والی بولیرو کار کھائی میں گر گئی۔ وہ ایک منڈن تقریب سے واپس آرہے تھے۔
Published : June 18, 2026 at 11:15 AM IST
چمبا، ہماچل پردیش: ہماچل پردیش کے ضلع چمبا میں ایک اور المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ چمبا ضلع کے چوراہ میں پکھری-مسرونڈ روڈ پر گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے ایک ہی گاؤں کے تین بھائیوں سمیت سات افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ سب ایک منڈن تقریب سے واپس آرہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔
ہماچل میں ایک المناک حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی
مقامی لوگوں کے مطابق، ایک بولیرو گاڑی (HP-01C-2581) صبح تقریباً 2 بجے چمبا مسرون روڈ پر چھترن کے قریب 500 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے وقت بولیرو ڈرائیور کے ساتھ گرام محل پنچایت کے سپروتھ گاؤں سے تعلق رکھنے والے چھ افراد، تین خواتین اور تین مردوں کو لے کر جا رہی تھی۔ وہ کاکاڈوتھا گاؤں میں منڈان کی تقریب سے گھر لوٹ رہے تھے۔ چھترن کے قریب، گاڑی کنٹرول کھو بیٹھی اور سڑک سے تقریباً 500 میٹر نیچے کھائی میں جاگری۔ تمام سات افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے سے گاؤں میں سوگ کی کیفیت ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے کیا کہا
چمبا کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس دنیش کمار نے بتایا کہ کافی کوششوں کے بعد تمام لاشوں کو کھائی سے نکالا گیا۔ اس کے بعد انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو گورنمنٹ میڈیکل کالج، چمبا بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی ہے۔
مقامی بی جے پی ایم ایل اے نے غم کا اظہار کیا
چمبا ضلع کے چوراہا سے بی جے پی ایم ایل اے ہنس راج نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات شیئر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ضلع چمبا کے مسرونڈ علاقے میں سڑک حادثے میں کار ڈرائیور سمیت کٹھڈ پنچایت کے ایک ہی خاندان کے چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی ایم ایل اے کے مطابق حادثے کے بعد مقامی باشندے پولیس کی مدد کر رہے ہیں۔ ایم ایل اے ہنس راج نے کہا کہ اس علاقے میں کریش بیریئرز کی عدم موجودگی حادثات میں معاون ہے۔ اس حادثے کی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا، تاہم محکمہ پی ڈبلیو ڈی کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔
پولیس تفتیش میں مصروف
چمبا کے ایس پی وجے کمار سکلانی نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "چھترون کے قریب بولیرو گاڑی کے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر روانہ کی گئی، پولیس اور مقامی انتظامیہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے پولیس معاملے کی تفتیش شروع کر رہی ہے۔"