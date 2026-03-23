آسام میں ایمبولینس اور ٹرک کے درمیان شدید تصادم، چھ افراد ہلاک، دو لوگ زخمی
آسام میں قومی شاہراہ پر مریض اور اس کے اہل خانہ کو لے جا رہی ایمبولینس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔
Published : March 23, 2026 at 2:33 PM IST
تیز پور: آسام کے سونیت پور ضلع میں گذشہ روز ایک ایمبولینس اور ٹرک کے درمیان تصادم میں چھ لوگوں کی موت ہو گئی اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔
سونیت پور کے سینئر پولیس حکام کے مطابق ایمبولینس میں ایک مریض اور اس کے خاندان کے افراد سوار تھے۔ ایمبولینس تیز پور میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کی طرف جارہی تھی۔ اسی دوران ڈھکیاجولی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں نیشنل ہائی وے 15 پر ایک ٹرک سے تصادم ہو گیا۔
حادثے میں چھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دو شدید زخمی ہو گئے جنہیں تیز پور میڈیکل کالج اور ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمرجنسی سروس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں، ریسکیو آپریشن شروع کیا اور ہائی وے کو کلیئر کیا۔
یہ خوفناک سڑک حادثہ مبینہ طور پر نیشنل ہائی وے 15 پر ڈھکیاجولی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں پیش آیا۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب تیز پور سے گوہاٹی جا رہا ایک ٹرک مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گیا۔
ٹکر اتنی شدید تھی کہ چھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے 15 پر پیش آیا جو ایک مصروف شاہراہ ہے جہاں اکثر بھاری ٹریفک اور تیز رفتار گاڑیاں نظر آتی ہیں۔
مزید پڑھیں:
