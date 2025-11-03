تلنگانہ میں خوفناک حادثہ: رنگاریڈی میں ٹپر ٹرک کی ٹکر، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی
تلنگانہ میں خوفناک حادثے میں 19 مسافر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تین کی حالت تشویشناک ہے۔
حیدرآباد: تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ میں 19 افراد ہلاک ہوگئے۔ ایک بجری سے لدے ٹپر ٹرک نے تانڈور ڈپو سے تعلق رکھنے والی آر ٹی سی بس کو ٹکر مار دی۔
یہ واقعہ رنگاریڈی کے جیلاچویلہ منڈل میں مرزا گوڈا کے قریب پیش آیا۔
#WATCH | Rangareddy, Telangana | Several people lost their lives, and many others were injured in an accident between a TGSRTC bus and a truck near Khanapur Gate under Chevella police station area in Rangareddy district.— ANI (@ANI) November 3, 2025
بجری سے بھرا ہوا ٹپر بس پر گرا جس سے کئی مسافر اندر پھنس گئے۔ اس المناک حادثے میں 19 افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہوگئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر جے سی بی کی مدد سے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ بجری میں پھنسے افراد کو باہر نکالا گیا۔ کئی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ متعدد زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
#WATCH | Rangareddy, Telangana | 20 people died and 20 injured in an accident between a TGSRTC bus and a truck near Khanapur Gate under Chevella police station area in Rangareddy district. pic.twitter.com/BAJSPlYt3L— ANI (@ANI) November 3, 2025
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آر ٹی سی بس تانڈور سے حیدرآباد جارہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس میں 70 مسافر سوار تھے جن میں زیادہ تر طلباء اور ملازمین تھے۔ طلباء حیدرآباد کے کئی کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ چونکہ اتوار کی چھٹی تھی اس لیے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے۔ حیدرآباد-بیجاپور شاہراہ کو چیویلا-وقارآباد روٹ پر بڑی تعداد میں گاڑیوں نے بلاک کر دیا۔ خاندان کے افراد کا رو رو کر برا حال ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔
Hyderabad, Telangana | CMO- " cm revanth reddy expressed grief over the road accident that took place in chevella mandal of rangareddy district. the cm instructed the officials to immediately reach the spot and take necessary relief measures. the cm ordered that the complete… https://t.co/u2dg9LkjKF— ANI (@ANI) November 3, 2025
وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچنے اور ضروری راحتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیراعلیٰ نے چیف سکریٹری اور ڈائرکٹر جنرل آف پولیس کو بس حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کو فوری طور پر حیدرآباد منتقل کرنے اور مناسب طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔
BRS PRO says, " brs chief kcr expressed deep shock and grief over the tragic accident near mirjaguda in chevella mandal of ranga reddy district, where 17 people lost their lives after an rtc bus collided with a tipper. he condoled the loss of lives and extended his heartfelt… https://t.co/u2dg9LkjKF— ANI (@ANI) November 3, 2025
دریں اثناء، بھارت راشٹر سمیتی کے صدر کے سی آر نے رنگا ریڈی ضلع کے شیویلا منڈل میں مرزا گوڈا کے قریب ہوئے المناک حادثہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
The loss of lives due to a mishap in the Rangareddy district of Telangana is deeply saddening. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured.— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2025
پی ایم او نے معاوضہ کا اعلان کیا:
وزیراعظم کے دفتر نے تلنگانہ میں ہوئے بھیانک سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے ایکس پر لکھا، تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں ایک حادثے میں جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ میری ہمدردی اس مشکل وقت میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔
#WATCH | Rangareddy, Telangana | 20 people died and 20 injured in an accident between a TGSRTC bus and a truck near Khanapur Gate under Chevella police station area in Rangareddy district.— ANI (@ANI) November 3, 2025
پی ایم او کی جانب سے پی ایم رلیف فنڈ سے مہلوکین کے ورثہ کو فی کس دو دو لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50- 50 ہزار روپے معاوضہ کا اعلان کیا گیا۔
VIDEO | Rangareddy: Several injured after a tipper collided with a Tandur RTC bus near Mirjaguda on the Hyderabad-Bijapur highway.— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
ٹپر کیا ہے؟
ٹپر ایک ٹرک کی طرح ہیوی ڈیوٹی والی گاڑی ہے۔ یہ تعمیراتی اور کان کنی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ریت، پتھر اور مٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کچی سڑکوں پر جانے کے لیے کافی مضبوط ہے اور ایک طاقتور انجن سے چلتا ہے۔
#WATCH | Rangareddy, Telangana | 20 people died and 20 injured in an accident between a TGSRTC bus and a truck near Khanapur Gate under Chevella police station area in Rangareddy district.— ANI (@ANI) November 3, 2025
