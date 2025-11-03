ETV Bharat / state

تلنگانہ میں خوفناک حادثہ: رنگاریڈی میں ٹپر ٹرک کی ٹکر، 19 افراد ہلاک، متعدد زخمی

تلنگانہ میں خوفناک حادثے میں 19 مسافر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تین کی حالت تشویشناک ہے۔

تلنگانہ میں خوفناک حادثہ
تلنگانہ میں خوفناک حادثہ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ میں 19 افراد ہلاک ہوگئے۔ ایک بجری سے لدے ٹپر ٹرک نے تانڈور ڈپو سے تعلق رکھنے والی آر ٹی سی بس کو ٹکر مار دی۔

یہ واقعہ رنگاریڈی کے جیلاچویلہ منڈل میں مرزا گوڈا کے قریب پیش آیا۔

بجری سے بھرا ہوا ٹپر بس پر گرا جس سے کئی مسافر اندر پھنس گئے۔ اس المناک حادثے میں 19 افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہوگئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر جے سی بی کی مدد سے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ بجری میں پھنسے افراد کو باہر نکالا گیا۔ کئی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ متعدد زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آر ٹی سی بس تانڈور سے حیدرآباد جارہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بس میں 70 مسافر سوار تھے جن میں زیادہ تر طلباء اور ملازمین تھے۔ طلباء حیدرآباد کے کئی کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ چونکہ اتوار کی چھٹی تھی اس لیے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے۔ حیدرآباد-بیجاپور شاہراہ کو چیویلا-وقارآباد روٹ پر بڑی تعداد میں گاڑیوں نے بلاک کر دیا۔ خاندان کے افراد کا رو رو کر برا حال ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔

وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچنے اور ضروری راحتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیراعلیٰ نے چیف سکریٹری اور ڈائرکٹر جنرل آف پولیس کو بس حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کو فوری طور پر حیدرآباد منتقل کرنے اور مناسب طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔

دریں اثناء، بھارت راشٹر سمیتی کے صدر کے سی آر نے رنگا ریڈی ضلع کے شیویلا منڈل میں مرزا گوڈا کے قریب ہوئے المناک حادثہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔

پی ایم او نے معاوضہ کا اعلان کیا:

وزیراعظم کے دفتر نے تلنگانہ میں ہوئے بھیانک سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے ایکس پر لکھا، تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع میں ایک حادثے میں جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ میری ہمدردی اس مشکل وقت میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔

پی ایم او کی جانب سے پی ایم رلیف فنڈ سے مہلوکین کے ورثہ کو فی کس دو دو لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50- 50 ہزار روپے معاوضہ کا اعلان کیا گیا۔

ٹپر کیا ہے؟

ٹپر ایک ٹرک کی طرح ہیوی ڈیوٹی والی گاڑی ہے۔ یہ تعمیراتی اور کان کنی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ریت، پتھر اور مٹی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کچی سڑکوں پر جانے کے لیے کافی مضبوط ہے اور ایک طاقتور انجن سے چلتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

RANGAREDDY ACCIDENT
TIPPER TRUCK HITS BUS
تلنگانہ میں سڑک حادثہ
ٹپر ٹرک اور بس کی ٹکر
TELANGANA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.