جیسلمیر میں مسافروں کو لے جانے والی پرائیویٹ بس میں آتشزدگی، 20 مسافروں کی موت
راجستھان کے جیسلمیر میں سفر کے دوران بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ دل دہلا دینے والے واقعہ میں متعدد افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : October 14, 2025 at 8:56 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 10:56 PM IST
جیسلمیر : راجستھان میں 14 اکتوبر 2025 کو جیسلمیر سے جودھپور جانے والی ایک بس میں خوفناک آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ تھائیات گاؤں کے قریب پیش آیا، جس سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ حادثہ دوپہر 3:30 بجے کے قریب پیش آیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بس میں 57 مسافر سوار تھے۔ مسافروں نے بس کے پچھلے حصے سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پوری بس میں پھیل گئی، جس سے کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں تین بچے اور چار خواتین شامل ہیں۔بس حادثے میں شدید جھلس گئے 16 افراد کو جودھ پور ریفر کر دیا گیا ہے۔ پوکھران کے ایم ایل اے مہنت پرتاپ پوری نے جیسلمیر میں بس حادثے کو المناک اور دل دہلا دینے والا بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے 19 کی موقع پر ہی موت ہوگئی، جب کہ ایک زخمی جودھپور میں دم توڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاشوں کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کی جائے گی۔
संसदीय क्षेत्र के थईयात (जैसलमेर) गांव में जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु एवं दर्जनों यात्रियों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।— Ummeda Ram Beniwal (@UmmedaRamBaytu) October 14, 2025
मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को… pic.twitter.com/XjUCYUYIHg
مقامی دیہاتیوں اور راہگیروں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے پانی اور ریت کا استعمال کرتے ہوئے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ فائر فائٹرز اور پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو جواہر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر جواہر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ شدید زخمیوں کو مزید علاج کے لیے جودھپور ریفر کر دیا گیا۔ فوج کے اہلکاروں نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ فائر بریگیڈ نے ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔
آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ابتدائی رپورٹس کے مطابق شارٹ سرکٹ یا انجن کا زیادہ گرم ہونا ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیراعلیٰ بھجن لال شرما نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی وزیراعلیٰ دیا کماری اور دیگر رہنماؤں نے بھی زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 14, 2025
मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।
پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق شارٹ سرکٹ یا انجن کا زیادہ گرم ہونا آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کے رشتہ داروں کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں۔
سی ایم بھجن لال نے غم کا اظہار کیا، جیسلمیر کے لیے روانہ: وزیر اعلی بھجن لال شرما نے جیسلمیر بس حادثے پر غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کلکٹر اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سے فون پر بات کی اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ بھجن لال ذاتی طور پر اس واقعے کے بارے میں حکام کو ہدایات دے رہے ہیں اور مسلسل رائے حاصل کر رہے ہیں۔ حادثے کے بعد وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما خصوصی طیارے سے جیسلمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ جودھپور کے اسپتال میں زخمی مسافروں سے ملنے کے لیے جیسلمیر سے جودھ پور بھی جائیں گے۔ وزیر صحت گجیندر سنگھ کھنوسار وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ جے پور سے ایف ایس ایل ماہرین کی ایک ٹیم بھی جیسلمیر کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ تین رکنی ٹیم کی نگرانی ایف ایس ایل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اجے شرما کررہے ہیں۔
فائر فائٹرز نے ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پالیا۔ اس سے قبل فوج کے افسران، فوجیوں کی بڑی تعداد اور فوج کے فائر فائٹرز جائے وقوعہ پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔