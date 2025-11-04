منی پور کے چورا چند پور میں انکاؤنٹر: سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں چار عسکریت پسند ہلاک

منی پور کے چورا چند پور میں انکاؤنٹر: سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں چار عسکریت پسند ہلاک
منی پور میں سکیورٹی فورسز عسکریت پسندوں کے خلاف بڑی کارروائی میں مصروف ہیں۔ تصادم میں کئی عسکریت پسند پکڑے گئے اور کچھ ہالک ہوئے۔
Published : November 4, 2025 at 1:16 PM IST
امپھال، منی پور: منی پور کے چورا چند پور ضلع میں منگل کی صبح سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں کالعدم تنظیم کے کم از کم چار عسکریت پسند مارے گئے۔ ایک سینئر اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ممنوعہ یونائیٹڈ کوکی نیشنل آرمی (یو کے این اے) کے مسلح کیڈرس کی موجودگی کی اطلاع پر، ضلع کے ہینگلیپ سب ڈویژن کے تحت خانپی گاؤں میں صبح تقریباً 5:30 بجے ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ یو کے این اے، (متحدہ کوکی نیشنل آرمی (United Kuki National Army ،UKNA) نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور کوکی اور زومی عسکریت پسند گروپوں کے درمیان ہونے والے آپریشن معطلی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔
افسر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ افسر نے کہا، "کم از کم چار عسکریت پسندوں کو انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا،" جب کہ کئی دیگر جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔
#BREAKING In an intelligence-based operation at Khanpi village, about 80 km west of Churachandpur, security forces neutralised four cadres of the non-SOO insurgent group UKNA after terrorists opened unprovoked fire on the Army column early this morning. The operation, still… pic.twitter.com/dJ4m4sHKbr— IANS (@ians_india) November 4, 2025
یو کے این اے، متحدہ کوکی نیشنل آرمی
محکمۂ دفاع کے ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے 4 نومبر کی صبح چوراچند پور سے تقریباً 80 کلومیٹر مغرب میں واقع خانپی گاؤں میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کے دوران فوج کے دستے پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔
#BREAKING 4 UKNA insurgents were killed in an ongoing Indian Army operation at Khanpi village, Churachandpur, Manipur, after terrorists opened fire on security forces early Tuesday. The offensive follows UKNA’s recent violent acts, including a village chief’s killing. The Indian… pic.twitter.com/gNtiV3H2dR— IANS (@ians_india) November 4, 2025
اس میں کہا گیا ہے کہ سکیورٹی فورسز اور غیر جنوبی کوریائی باغی گروپ یو کے این اے، (متحدہ کوکی نیشنل آرمی (United Kuki National Army ،UKNA) کے مسلح کیڈرز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسند گروپ کے چار ارکان مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آپریشن تاحال جاری ہے اور آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔
گرفتار کیے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق؟
قابل ذکر ہے کہ پیر کو سکیورٹی فورسز نے منی پور کے تین اضلاع میں دو مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دس عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کنگلیپک کمیونسٹ پارٹی (KCP) اور یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ (UNLF) سمیت مختلف عسکری گروپوں سے ہے۔
مختلف کالعدم تنظیموں کے عسکریت پسند گرفتار
گرفتار عسکریت پسندوں سے کئی مجرمانہ دستاویزات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سکیورٹی فورسز نے حال ہی میں منی پور میں مختلف کالعدم تنظیموں کے 18 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار عسکریت پسند شہریوں، سرکاری ملازمین، ٹھیکیداروں اور دیگر کو ڈرانے دھمکانے اور بھتہ خوری سمیت مختلف جرائم میں ملوث پائے گئے۔