ETV Bharat / state

منی پور کے چورا چند پور میں انکاؤنٹر: سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں چار عسکریت پسند ہلاک

منی پور میں سکیورٹی فورسز عسکریت پسندوں کے خلاف بڑی کارروائی میں مصروف ہیں۔ تصادم میں کئی عسکریت پسند پکڑے گئے اور کچھ ہالک ہوئے۔

several militants killed in encounter with security forces in churachandpur manipur Urdu News
منی پور کے چورا چند پور میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں چار جنگجو مارے گئے (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

امپھال، منی پور: منی پور کے چورا چند پور ضلع میں منگل کی صبح سکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں کالعدم تنظیم کے کم از کم چار عسکریت پسند مارے گئے۔ ایک سینئر اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ممنوعہ یونائیٹڈ کوکی نیشنل آرمی (یو کے این اے) کے مسلح کیڈرس کی موجودگی کی اطلاع پر، ضلع کے ہینگلیپ سب ڈویژن کے تحت خانپی گاؤں میں صبح تقریباً 5:30 بجے ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ یو کے این اے، (متحدہ کوکی نیشنل آرمی (United Kuki National Army ،UKNA) نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور کوکی اور زومی عسکریت پسند گروپوں کے درمیان ہونے والے آپریشن معطلی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔

افسر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ افسر نے کہا، "کم از کم چار عسکریت پسندوں کو انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا،" جب کہ کئی دیگر جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔

یو کے این اے، متحدہ کوکی نیشنل آرمی

محکمۂ دفاع کے ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے 4 نومبر کی صبح چوراچند پور سے تقریباً 80 کلومیٹر مغرب میں واقع خانپی گاؤں میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کے دوران فوج کے دستے پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔

اس میں کہا گیا ہے کہ سکیورٹی فورسز اور غیر جنوبی کوریائی باغی گروپ یو کے این اے، (متحدہ کوکی نیشنل آرمی (United Kuki National Army ،UKNA) کے مسلح کیڈرز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسند گروپ کے چار ارکان مارے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آپریشن تاحال جاری ہے اور آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔

گرفتار کیے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق؟

قابل ذکر ہے کہ پیر کو سکیورٹی فورسز نے منی پور کے تین اضلاع میں دو مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دس عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کنگلیپک کمیونسٹ پارٹی (KCP) اور یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ (UNLF) سمیت مختلف عسکری گروپوں سے ہے۔

مختلف کالعدم تنظیموں کے عسکریت پسند گرفتار

گرفتار عسکریت پسندوں سے کئی مجرمانہ دستاویزات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سکیورٹی فورسز نے حال ہی میں منی پور میں مختلف کالعدم تنظیموں کے 18 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار عسکریت پسند شہریوں، سرکاری ملازمین، ٹھیکیداروں اور دیگر کو ڈرانے دھمکانے اور بھتہ خوری سمیت مختلف جرائم میں ملوث پائے گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر، کولگام انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل

کشمیر، انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد ہلاک: فوج

کولگام آپریشن نویں روز میں داخل، زخمی ہوئے دو فوجی اہلکار فوت

جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن، 2 فوجی ہلاک

کولگام انکاؤنٹر تیسرے دن بھی جاری، دو عسکریت پسند ہلاک، ایک فوجی اہلکار زخمی

کولگام انکاؤنٹر میں ایک عسکریت پسند ہلاک، رات بھر جاری رہی شدید فائرنگ اور گولہ باری

TAGGED:

ENCOUNTER IN MANIPUR CHURACHANDPUR
MANIPUR MILITANT ENCOUNTER
SECURITY FORCES IN MANIPUR
BANNED OUTFITS IN MANIPUR
MANIPUR ENCOUNTER MILITANTS KILLED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.