تمل ناڈو: دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، چھ افراد ہلاک، تیس سے ​​زائد زخمی

تمل ناڈو کے ٹینکاسی میں دو بسوں کے درمیان تصادم میں 6 افراد ہلاک اور 30 ​​سے ​​زائد زخمی ہوگئے۔

several killed many injured after two private buses collide head on in tamil nadu tenkasi Urdu News
تمل ناڈو میں دو بسوں کے درمیان آمنے سامنے تصادم (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read
ٹینکاسی (تمل ناڈو): تمل ناڈو کے ٹینکاسی میں پیر کو ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ تینکاسی ضلع کے اڈیکل کے قریب کامراج پورم علاقے میں دو پرائیویٹ بسوں کے درمیان تصادم میں چھ افراد ہلاک اور 30 ​​سے ​​زیادہ زخمی ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تینکاسی ضلع کلکٹر کمل کشور اور پولیس سپرنٹنڈنٹ اروند فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ عہدیداروں نے معلومات اکٹھی کیں اور رہنمائی فراہم کی۔

پولیس اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پیر کو تمل ناڈو کے تینکاسی ضلع میں دو مسافر بسوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد کم از کم چھ افراد بشمول ایک بچے کی موت ہو گئی اور 30 ​​سے ​​زائد دیگر کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ زخمیوں کو شدید زخموں کے ساتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جن میں ان کے بازو، ٹانگوں اور سروں میں فریکچر شامل ہیں۔

حادثہ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ہوا

پولیس کے مطابق مدورائی سے سینکوٹائی جانے والی ایک پرائیویٹ بس ٹینکاسی سے کوول پٹی جانے والی دوسری بس سے ٹکرا گئی۔ تصادم میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، مقامی حکام اور رہائشیوں نے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔

ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مدورائی-سینکوٹائی بس کا ڈرائیور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حکام نے کہا، "تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ حادثہ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے پیش آیا۔"

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دریں اثنا، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا اور ضلع کلکٹر کو زخمیوں کو معیاری علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔

انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "میں تینکاسی کڈیانالور میں بس حادثے میں چھ جانوں کے المناک نقصان کے بارے میں سن کر بہت افسردہ ہوں۔ میں نے جائے حادثہ سے مجھ سے بات کرنے والے ڈسٹرکٹ کلکٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ سرکاری اسپتال جائیں اور متاثرہ لوگوں کا مناسب اور معیاری علاج یقینی بنائیں۔

