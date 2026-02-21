مدھیہ پردیش میں خوفناک حادثہ: قومی شاہراہ 719 پر وین اور بس میں تصادم، پانچ افراد ہلاک
گوالیار-اٹاوہ ہائی وے پر ایک وین اور بس میں تصادم ہو گیا جس میں پانچ افراد ہلاک ہلاک ہو گئے۔
بھنڈ: مدھیہ پردیش کے چھمکا کے قریب صبح سویرے بس اور وین میں تصادم ہوا۔ حادثے میں پانچ افراد ہلاک جب کہ چھ زخمی ہو گئے۔ گوہد اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں گوالیار ریفر کر دیا گیا۔ یہ حادثہ قومی شاہراہ 719 پر گوہد چوراہا تھانہ علاقہ میں گل ڈھابہ کے قریب پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
شادی کی بارات چھوڑ کر آرہی تھی بس
اطلاعات کے مطابق حادثہ صبح 2 سے 3 بجے کے درمیان پیش آیا۔ یہ افسوسناک واقعہ گوالیار-اٹاوہ ہائی وے 719 پر گوہد چوراہا تھانہ علاقے میں چھمکا کے قریب گل ڈھابہ کے قریب پیش آیا۔اطلاعات کے مطابق مسافر بس بھنڈ میں شادی کے بارات کو چھوڑ کر واپس گوالیار جا رہی تھی۔ جیسے ہی بس چھمکا میں گل ڈھابہ کے قریب پہنچی تو گوالیار سے بھنڈ جانے والے مسافروں کو لے جانے والی وین سے ٹکرا گئی۔ وین میں سوار پانچ افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے جبکہ چھ زخمی ہوگئے۔
مہلوکین کی شناخت
ٹکر اتنی شدید تھی کہ وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ڈائل 112 جائے وقوعہ پر پہنچی اور ایمبولینس کی مدد سے 11 زخمیوں کو گوہد اسپتال لایا گیا۔ چار کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا، جبکہ باقی چھ شدید زخمیوں کو گوالیار ریفر کر دیا گیا۔
گوہد اسکوائر پولس اسٹیشن کے انچارج منیش دھاکڑ کے مطابق، "وین میں مرنے والوں میں سے تین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان میں دتیا ضلع کے سیودا کا رہنے والا جگدیش بھدوریا، بھنڈ کا ایک فارماسسٹ اتل شیو ہرے اور بھنڈ کا ایک نوجوان پردیپ شامل ہے۔ باقی دو کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔"
زخمی افراد کی شناخت
زخمیوں میں مہگاؤں تھانہ الائیچی کے مرولی کے رہنے والے سنتوش اور اس کی 10 سالہ بیٹی کٹو شامل ہیں۔ مہگاؤں کے رہنے والے 61 سالہ میرا دیوی، 50 سالہ سکھبیر سنگھ، 60 سالہ بھوگی ناتھ اور گوہد کے رہنے والے 61 سالہ میوارم، ہیں جنھیں گوالیار ریفر کیا گیا ہے۔
