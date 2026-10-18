گوالیار میں ہولناک حادثہ، مندر جا رہے عقیدت مندوں کو ٹرک نے کچل دیا، 13 افراد ہلاک
اطلاعات کے مطابق، ٹرک سڑک پر موجود عقیدت مندوں کو روند دیا اور پھر مندر کی بیرونی دیوار اور گیٹ سے جا ٹکرایا۔
Published : October 18, 2026 at 7:32 AM IST
گوالیار: مدھیہ پردیش کے گوالیار میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ شیتلا ماتا مندر جا رہے عقیدت مندوں کو ایک تیز رفتار ٹرک نے کچل دیا۔ اس حادثے میں تقریباً 13 لوگوں کی موت کی خبر ہے، جب کہ تقریباً 30 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے چھ لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کلکٹر، ایس پی اور تمام اعلیٰ حکام موقعے پر پہنچ گئے۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ ٹرک میں ضرورت سے زیادہ سامان لدا (اوور لوڈ) تھا، جس نے کئی لوگوں اور دکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔
مندر کے راستے پر پہنچا ٹرک، عقیدت مندوں کو کچل دیا
دراصل گوالیار کے شیتلا مندر میں نوراتری کے دوران دن رات عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ سنیچر اور اتوار کی نصب شب تقریباً ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ، چینور کی طرف سے مندر کے گیٹ سے گزرنے والے راستے پر ایک بے قابو ٹرک اچانک عقیدت مندوں کو کچلتے ہوئے مندر کے گیٹ سے ٹکرا گیا۔ راستے میں آنے والی چار دکانیں بھی اس کی زد میں آ گئیں، جب کہ مندر کی دیوار گرنے سے کئی زائرین ملبے کے نیچے دب گئے۔ یہ لوگ شیتلا ماتا مندر میں درشن کے لیے پہنچے تھے۔ حادثے کے بعد موقعے پر چیخ و پکار مچ گئی اور آناً فاناً میں بچاؤ کا کام شروع کیا گیا۔
#WATCH | Madhya Pradesh | Early morning visuals from the spot where a truck ran over several people near Sheetla Mata Mandir in Gwalior, claiming the lives of 11 people and leaving 29 people injured https://t.co/zyoabIhQ8a— ANI (@ANI) October 18, 2026
بیری کیڈنگ توڑتے ہوئے مندر کے راستے میں گھسا تھا ٹرک
گوالیار کی کلکٹر روچیکا چوہان کے مطابق، "اب تک 29 زخمیوں کی تصدیق ہوئی ہے اور ان میں سے زیادہ تر کی شناخت ہو چکی ہے۔ وہیں، مرنے والوں کی تعداد بھی ایک درجن سے زیادہ ہے۔ زخمیوں کو جیا روگیہ اسپتال کے علاوہ دیگر اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس حادثے میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جو وہاں ڈیوٹی پر تعینات تھے۔"
کلکٹر نے بتایا کہ "ٹرک اونچی سڑک کی طرف سے اچانک مندر روڈ پر آ گیا تھا اور بیری کیڈنگ توڑتے ہوئے مندر تک پہنچ گیا۔ ایسا کیسے ہوا، یہ ابھی جانچ کا موضوع ہے۔"
اب تک 13 ہلاکتوں کی تصدیق، زخمیوں کا علاج جاری
جیا روگیہ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سدھیر سکسینہ کے مطابق "ٹروما سینٹر میں لائے گئے لوگوں میں سے 13 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جب کہ سات زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وہیں 27 مریضوں کو الگ الگ نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں، جن کے مسلسل ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں۔ دیگر اسپتالوں سے بھی زخمیوں کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ مرنے والوں میں سے ابھی صرف 8 لوگوں کی شناخت ہو سکی ہے۔"
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