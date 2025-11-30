ETV Bharat / state

تمل ناڈو کے شیو گنگا میں بھیانک سڑک حادثہ، دو سرکاری بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، 11 افراد ہلاک، 40 زخمی

تمل ناڈو کے شیو گنگا ضلع میں دو سرکاری بسوں کے درمیان تصادم میں ایک بچے سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 30, 2025 at 10:23 PM IST

چنئی: تمل ناڈو کے شیو گنگا ضلع میں اتوار کو ایک خوفناک سڑک حادثے میں گیارہ افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوگئے۔ شیوگنگا ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ شیو پرساد نے بتایا کہ حادثہ تروپتر کے قریب اس وقت پیش آیا جب دو سرکاری بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں میں آٹھ خواتین، دو مرد اور ایک بچہ شامل ہے۔

ایک پولیس افسر نے بتایا کہ اتوار کی شام کو ضلع شیوگنگا میں کممنگوڈی کے قریب دو سرکاری بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس میں 11 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔

اہلکار نے بتایا کہ خوفناک حادثے میں دو بسوں کو نقصان پہنچا ہے، اور بعد میں کئی زخمیوں کو لوگوں کی مدد سے گاڑیوں سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بس تروپور سے کرائی کوڈی جا رہی تھی، جبکہ دوسری کرائی کوڈی سے ڈنڈیگل ضلع جا رہی تھی۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا۔

ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ حادثے میں 40 سے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ سبھی کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔حادثے کی وجہ واضح نہیں ہے، تحقیقات جاری ہے۔

حکام نے بتایا کہ حادثے میں ڈرائیور سمیت آٹھ افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ زخمی مسافروں کو 108 ایمبولینسوں سے تروپتر کے سرکاری اسپتال اور قریبی اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ تاہم، تین شدید زخمیوں نے تروپتر کے سرکاری اسپتال میں دم توڑ دیا، جس سے مرنے والوں کی تعداد 11 ہوگئی۔ اس کے علاوہ، 40 سے زیادہ زخمی مسافر تروپتر، مدورائی، اور کرائی کوڈی کے سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے باعث جائے وقوعہ پر ٹریفک شدید متاثر ہوئی۔ حادثے کے بعد علاقے میں ٹریفک جام ہوگیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کا رخ موڑ دیا۔ تروپتر پولس اسٹیشن نے معاملہ درج کرلیا ہے اور تحقیقات کررہی ہے۔

تینکاسی میں دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں

اس سے قبل، 24 نومبر کو، تمل ناڈو کے تینکاسی ضلع میں دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں تھیں، جس میں سات مسافر ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوے تھے۔ یہ حادثہ مدورائی کولم قومی شاہراہ پر کڈیانالور کے قریب اس وقت پیش آیا جب تینکاسی سے کوول پٹی جانے والی ایک پرائیویٹ بس راجپالیم سے تینکاسی جانے والی دوسری بس سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جان لیوا حادثہ دو لین والے اسٹریچ پر اوور ٹیک کرنے کی کوشش کے باعث پیش آیا۔ چھ مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، جب کہ ایک کی علاج کے دوران موت ہو گئی تھی۔

