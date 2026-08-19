کولکاتا کے ہوٹل میں ہولناک آتشزدگی، کم از کم نو افراد ہلاک، چھ زخمی
حکام کے مطابق، آتشزدگی کا یہ واقعہ مرزا غالب اسٹریٹ پر واقع ایک ہوٹل میں بدھ کی درمیانی شب تقریباً دو بجے پیش آیا۔
Published : August 19, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 9:06 AM IST
کولکاتا: پولیس نے بدھ کو بتایا کہ مغربی بنگال کے شہر کولکاتا کے ایک ہوٹل میں خوفناک آتشزدگی کے واقعے میں کم از کم نو افراد ہلاک اور چھ دیگر زخمی ہو گئے۔ آگ نے پورے ہوٹل کو اپنی زد میں لے لیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جب کہ آگ بجھانے والی گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچیں اور آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
اس دوران دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ فائر ڈیپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق، مرزا غالب اسٹریٹ پر واقع ایک ہوٹل میں بدھ کی درمیانی شب تقریباً دو بجے آگ بھڑک اٹھی۔ اہلکار نے مزید بتایا کہ "ہلاک ہونے والوں میں بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہیں جو یہاں اپنے علاج کے لیے آئے تھے۔" آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
VIDEO | West Bengal: At least nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata; visuals from the spot, further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Kolkata #Fire pic.twitter.com/7IQLA1pdI4
پی ٹی آئی نے ایک پولیس افسر کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ "گہرے دھوئیں کی وجہ سے فائر فائٹرز کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنا اور اوپر کی منزلوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ جہاں نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں، وہیں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔"
افسر نے کہا کہ "ہماری ترجیح پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانا اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرنا ہے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کا عمل جاری ہے۔"
واضح رہے کہ مغربی بنگال کے فائر ڈیپارٹمنٹ (محکمہ فائر بریگیڈ) کا ہیڈ کوارٹر اس ہوٹل کی عمارت کے قریب ہی واقع ہے۔
کولکاتا کا یہ واقعہ مغربی بنگال کے ضلع بیربھوم کے مندروں کے شہر تارا پیٹھ میں واقع 'ہوٹل بدیشنی' میں لگنے والی تباہ کن آگ کے دو دن بعد پیش آیا ہے، جہاں نو عقیدت مند ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں بھی چار منزلہ عمارت میں گہرا کالا دھواں بھر جانے کے باعث لوگ اندر ہی پھنس گئے تھے۔
اس واقعے کے بعد، ضلع انتظامیہ نے تارا پیٹھ مندر کے ساتھ واقع 15 ہوٹلوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا حکم دیا۔ ضلع انتظامیہ نے یہ نوٹس پولیس کی جانب سے ہوٹل کے اصل مالک پروبیت پال اور ان کے بیٹے و شریک مالک کلیان پال کو گرفتار کرنے کے فوراً بعد جاری کیا۔
آگ لگنے کے اس واقعے کے بعد، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا تیزی سے کھلنے والے ان ہوٹلوں میں فائر سیفٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے تھے یا نہیں۔
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