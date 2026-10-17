گجرات کے بھروچ میں کیمیکل فیکٹری دھماکے میں پانچ مزدور ہلاک، حکام نے ہلاک شدگان اور زخمیوں کی شناخت جاری کر دی
گجرات کے ضلع بھروچ میں ہفتے کے روز ایک کیمیکل مینوفیکچرنگ یونٹ میں زوردار دھماکے کے سبب پانچ مزدور ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوگئے۔
Published : October 17, 2026 at 10:41 AM IST
بھروچ، گجرات: ریاست گجرات کے ضلع بھروچ میں ہفتے کے روز ایک کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں پانچ مزدور ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوگئے۔ پولیس حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ گجرات کے ضلع بھروچ میں ایک کیمیکل بنانے والی فیکٹری (Chemical Manufacturing Unit) میں اچانک دھماکہ ہوا، جس میں پانچ مزدوروں کی موت ہو گئی اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔
حکام نے بتایا کہ گجرات کے ضلع بھروچ میں ایک کیمیکل بنانے والی فیکٹری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم پانچ مزدور ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ جمعہ کی رات تقریباً 10 بجے واگرا تعلقہ کے سائیکھا جی آئی ڈی سی (Saykha GIDC) علاقے میں واقع 'سنزیل فارماکیم' (SynZeal Pharmachem) میں ہائیڈروجنیشن عمل کے دوران ہوا، جس کے بعد میتھیلین ڈائی کلورائیڈ (MDC) زہریلی گیس کا اخراج شروع ہو گیا۔
#WATCH | Gujarat: Four people died and two injured in a blast at a Pharma company in GIDC Saykha Industrial Estate in Vagra Taluka of Bharuch district late last night. Visuals from outside the hospital where the injured were brought. https://t.co/rujeqGVhsm— ANI (@ANI) October 17, 2026
فیکٹری اور حادثے کی تفصیلات
بھروچ کی سب ڈویژنل مجسٹریٹ (SDM) منیشا منانی نے بتایا کہ سنزیل فارماکیم فیکٹری، جو محض ایک سال قبل ہی سائیکھا میں قائم کی گئی تھی، دواسازی کے انٹرمیڈیٹس (Pharma Intermediaries) تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہائیڈروجنیشن کے عمل کے دوران ہونے والا یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے ری ایکٹر ٹینک کے پرخچے اڑا دیے اور مشینری کے پرزے فیکٹری کے پورے احاطے میں دور دور تک جا گرے۔
Bharuch, Gujarat: Five people were killed and six injured after a reactor exploded during the hydrogenation process at Sinzyl Pharmachem in Saykha GIDC around midnight. Debris from the 15-kilolitre reactor was scattered outside the factory premises. A suspected methylene dichloride (MDC) gas leak was also reported. Police and relevant safety authorities have launched an investigation— IANS (@ians_india) October 17, 2026
جانی نقصان اور متاثرین کی شناخت
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SP) اکشے راج مکووانا نے پی ٹی آئی (PTI) کو بتایا کہ اس حادثے میں پانچ افراد کی موت ہوئی ہے جب کہ پانچ دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔
ہلاک ہونے والے مزدوروں کی شناخت
- انیکیت ہری لال گوتم (اتر پردیش)
- ارجن کمار رام سنگھ گوتم (اتر پردیش)
- بھاوک دلیپ کمار وساوا (آمود، گجرات)
- جدیپ مہیش بھائی پٹیل (آمود، گجرات)
- ورند تلاویا (تلالہ، ضلع گیر سومناتھ، گجرات)
زخمی ہونے والے مزدوروں کی شناخت
ایس پی مکووانا کے مطابق، زخمیوں کا تعلق بہار اور اتر پردیش سے ہے، جن کے نام درج ذیل ہیں اور وہ اس وقت اسپتال میں زیرِ علاج ہیں: پون کمار رام سنگھ گوتم، موسم کمار رام سیوک یادو، شیو دیال رام اوتار یادو، پرتیک پروین پرجاپتی اور پرینشو بہادر لال اس میں شامل ہیں۔
تحقیقات کا آغاز
ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل سیفٹی اینڈ ہیلتھ (DISH) کے ایک اہلکار نے تصدیق کی کہ ہائیڈروجنیشن کے دوران ہونے والے دھماکے نے میتھیلین ڈائی کلورائیڈ (MDC) گیس کے زہریلے اخراج کو جنم دیا۔ گجرات پلوشن کنٹرول بورڈ (GPCB)، ڈش (DISH) اور پولیس کے اعلیٰ حکام فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ہیں اور دھماکے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔
ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ
بھروچ ضلع کے واگرا تعلقہ میں واقع سائیکھا جی آئی ڈی سی (GIDC Saykha Industrial Estate) میں ایک فارما کمپنی میں گزشتہ رات گئے یہ حادثہ پیش آیا، جہاں دھماکے میں چار افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب کہ زخمیوں کو اسپتال لائے جانے کے بعد مزید ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد پانچ تک پہنچ گئی۔ اسپتال کے باہر سے موصول ہونے والے مناظر میں زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
ایک ری ایکٹر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا
مقامی ذرائع کے مطابق، سائیکھا جی آئی ڈی سی میں واقع 'سنزل فارماکیم' (Sinzyl Pharmachem) نامی فیکٹری میں آدھی رات کے قریب ہائیڈروجنیشن عمل (Hydrogenation Process) کے دوران ایک ری ایکٹر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ 15 کلو لیٹر وزنی اس ری ایکٹر کا ملبہ فیکٹری کی حدود سے باہر دور تک جا گرا۔ حادثے کے بعد فیکٹری سے مبینہ طور پر 'میتھیلین ڈائی کلورائیڈ' (MDC) گیس کے اخراج کی بھی اطلاع ملی ہے۔ پولیس اور متعلقہ صنعتی حفاظتی اداروں نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔