چھتیس گڑھ کے کانکیر میں دو کاروں کے درمیان تصادم میں چھ افراد ہلاک، تین زخمی
ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ حادثہ کانکیر کوتوالی پولیس اسٹیشن حدود میں نتھیا ناواگاؤں کے قریب جمعرات کی دیر رات پیش آیا۔
Published : April 10, 2026 at 10:14 AM IST
کانکیر، چھتیس گڑھ: ریاست چھتیس گڑھ کے کانکیر ضلع میں نیشنل ہائی وے-30 پر دو کاروں کے آپس میں آمنے سامنے ٹکرانے کے بعد ایک ہی خاندان کے چھ افراد کی موت ہو گئی اور تین دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ حادثہ جمعرات کی دیر رات کانکیر کوتوالی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت نتھیا ناواگاؤں کے قریب پیش آیا۔
ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ چراما علاقے کے اڈکوڈا گاؤں کے مانڈاوی خاندان کے سات افراد شیوراج گاؤں میں ایک شادی سے واپس آ رہے تھے جب ان کی کار مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔
موقع پر ہی چھ افراد کی موت
ٹکر سے دونوں گاڑیاں بری طرح تباہ ہوگئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کار میں تین خواتین، ایک بچے اور دو مردوں سمیت چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ دوسرا مسافر شدید زخمی ہو گیا۔ دوسری کار میں سوار دو افراد کو بھی شدید چوٹیں آئیں۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ کا بیان
اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس سپرنٹنڈنٹ نکھل رکھیچا اور دیگر پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو کانکیر میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ضلع پولیس کے سپرنٹنڈنٹ نکھل اشوک کمار رکھیچا نے بتایا کہ رات 11 بجے دو کاروں کے درمیان ٹکر میں چھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور تین شدید زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔