گجرات: ہائی وے پر ٹینکر سے تصادم کے بعد بس میں لگی زبردست آگ، چار ہلاک، دس زخمی
Published : May 14, 2026 at 10:39 AM IST
سریندر نگر، گجرات: گجرات کے سریندر نگر ضلع میں چوٹیلا-راجکوٹ قومی شاہراہ پر آج ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ سنگانی گاؤں کے قریب، ایک پرائیویٹ لگژری بس ٹینکر کا ٹائر پھٹ جانے کے بعد آگے جا رہے ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹائر پھٹنے سے ٹینکر کے ٹائر میں آگ لگ گئی۔ جس کے بعد بس جب بعد میں اس سے ٹکرا گئی تو بس بھی آگ کی لپیٹ میں آگئی۔ کچھ ہی لمحوں میں—تقریباً فوراً—پوری بس کو آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں راکھ ہو گئی۔ اس المناک حادثے میں چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔
سریندر نگر میں چوٹیلا ہائی وے پر بڑا حادثہ
حادثہ کی اطلاع ملتے ہی چوٹیلا کے ڈپٹی کلکٹر ایچ ٹی۔ مکوانہ اور ان کی ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ انتظامیہ نے فوری طور پر فائر فائٹرز کو طلب کیا جنہوں نے کامیابی سے آگ پر قابو پالیا۔ اطلاعات کے مطابق، لگ بھگ 10 افراد کو معمولی زخم آئے ہیں اور انہیں علاج کے لیے راجکوٹ کے سول اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جب کہ چار مرنے والوں کی لاشیں، جو شدید جھلسنے کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے، کو پوسٹ مارٹم کے لیے ریفرل اسپتال میں رکھا گیا ہے۔
VIDEO | Rajkot: Four killed and 10 critically injured after a bus and tanker collided on the Chotila Highway, triggering a massive fire.— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2026
چوٹیلا کے ڈپٹی کلکٹر ایچ ٹی۔ مکوانہ نے بتایا کہ صبح 1:30 بجے، چوٹیلا-راجکوٹ ہائی وے پر سنگانی گاؤں سے متصل پاٹی علاقے کے قریب، ایک پرائیویٹ بس اور اسفالٹ لے جانے والے ٹینکر (ڈمپر) کے درمیان تصادم ہوا۔ اس حادثے میں چار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چاروں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے چوٹیلا ریفرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، 10 زخمی افراد - معمولی سے لے کر سنگین زخموں تک - کو '108' ایمبولینس کے ذریعے راجکوٹ سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ فی الحال زیر علاج ہیں۔ بس احمد آباد سے راجکوٹ جا رہی تھی۔ ٹینکر، اسفالٹ سے لدا ہوا، بس سے آگے جا رہا تھا۔ اس کا ٹائر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی جس کے بعد پیچھے سے آنے والی بس اس سے ٹکرا گئی۔
پولیس نے تفتیش شروع کردی
حادثے کی پوری ہولناکی اس وقت راجکوٹ سول اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کے دوران سامنے آئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں ہائی وے پر شدید ٹریفک جام بھی ہوگیا۔
ڈی وائی ایس پی ایس ایس بھدوریا نے بتایا کہ کل رات تقریباً 1:30 بجے احمد آباد-راجکوٹ ہائی وے پر سنگنی پاٹیا کے قریب ایک لگژری بس اور اسفالٹ ٹینکر کے درمیان تصادم ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ سے 10 افراد جھلس کر زخمی اور دیگر زخمی ہوئے۔ انہیں ابتدائی طور پر چوٹیلا کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا اور بعد میں راجکوٹ ریفر کر دیا گیا۔ اس کے بعد گاڑی کے اندر سے چار لاشیں برآمد ہوئیں۔ فی الحال تفتیش جاری ہے۔