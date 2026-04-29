گجرات کے سابر کانٹھا میں بس کار سے ٹکرا گئی، 8 ہلاک، خواتین بھی شامل ہیں
گجرات کے سابر کانٹھا میں بس اور کار کے تصادم میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی۔
Published : April 29, 2026 at 4:41 PM IST
سابر کانٹھا (گجرات): گجرات کے سابر کانٹھا ضلع میں بدھ کو ایک ہائی وے پر ایک پرائیویٹ بس کے ایک کار سے ٹکرانے سے سات خواتین سمیت آٹھ افراد کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں کئی دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔
زخمیوں کو علاج کے لیے گمبھوئی اور ہمت نگر کے سول اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی زخمیوں کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں پر مشتمل ایک ہجوم ہمت نگر سول اسپتال میں جمع ہوگیا۔ ماحول سوگوار ہو گیا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے خاندان کے افراد کے کھو جانے پر سوگ منایا۔ فی الحال گمبھوئی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے اور ضروری کارروائی کر رہی ہے۔
ایک مقامی نوجوان نے بتایا کہ اس جگہ پر گاڑیوں کے گزرنے کی وجہ سے اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ انچارج آر کے ایم بی. ورما نے کہا، "آج صبح گمبھوئی گاؤں کے قریب ایک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک بس اور ایک وین کے درمیان تصادم ہوا۔ واقعے کے بعد سات افراد کو کئی ایمبولینسوں میں ہمارے اسپتال لایا گیا، ان سات افراد میں سے پانچ کو معمولی چوٹیں آئیں تھی، جب کہ باقی دو شدید زخمی ہیں۔ فی الحال، ان کا سی ٹی اسکین کیا جا رہا ہے۔"
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (DSP) A.K. پٹیل نے اطلاع دی کہ یہ کار اراولی ضلع کے موڈاسا سے خواتین کو لے جا رہی تھی جب ایک تیز رفتار بس نے اسے نیشنل ہائی وے 48 پر پیچھے کر دیا، جو ضلع کے اندر شملاجی کو ہمت نگر سے جوڑتی ہے۔ پولیس کے مطابق، مرنے والی خواتین ایک 'کیٹرنگ ٹیم' کا حصہ تھیں جو سماجی تقریبات کے لیے کام کرتی تھیں۔ وہ پڑوسی اراولی ضلع کے موڈاسا سے ہمت نگر کے گاؤں ہنج میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔
مرحومین
نائک انجو بین (45)
بھوئی نیتا بین (36)
نائک میناکشی بین (50)
پٹیل کامنی بین (56)
نائک کنچن بین (60)
پرجاپتی نیتا بین (55)
گوسوامی ریکھا بین (60)
راول انیل کمار (ڈرائیور) (25)