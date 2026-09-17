گنیش وسرجن کے دوران چھ طلبہ غرقاب، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا گہرے رنج و غم کا اظہار
سنگاریڈی ضلع میں گنیش وسرجن کے لیے گئے چھ طلبہ تالاب میں ڈوب کر ہلاک ہوگئے۔ پورے علاقے میں کہرام اور سوگ کا ماحول ہے۔
Published : September 17, 2026 at 1:15 PM IST
سنگاریڈی، حیدرآباد: گنیش وسرجن کی تقریب کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ تیسرے دن بھگوان گنیش کی مورتی کو وسرجن کرنے کے لیے جانے والے چھ طلبہ تالاب کی گہرائی کا اندازہ نہ ہونے کے باعث حادثاتی طور پر ڈوب کر لقمۂ اجل بن گئے۔ سنگاریڈی ضلع کے گاؤں 'پدا کنجرلا' میں گنیش مورتی کے وسرجن کے لیے نکالے گئے جلوس میں شامل چھ طلبہ 'نیریڈو تالاب' کی گہرائی کو نہ پہچان سکے اور اندر ڈوب گئے۔ آگے موجود ایک طالب علم کا توازن بگڑا اور وہ تالاب میں پھسل گیا، جس کے نتیجے میں گنیش جی کی مورتی پیچھے موجود دیگر طلبہ پر گر گئی۔
اس حادثے میں 8 طلبہ تالاب میں لاپتہ ہو گئے۔ ان میں سے دو طلبہ جو تیرنا جانتے تھے، باحفاظت کنارے پر پہنچ گئے۔ باقی تمام طلبہ پانی میں ڈوب گئے۔ مقامی دیہاتیوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈوبنے والے طلبہ کو باہر نکالا اور اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ والدین اپنے بچوں کو، جن سے انہیں مستقبل کا سہارا بننے کی امید تھی، مردہ حالت میں دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رو پڑے۔
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ہنستے کھیلتے بچے اچانک موت کے منہ میں
ہلاک ہونے والے طلبہ کی شناخت نرسمہا راجو، سمنت ریڈی، گنیش، تیجا، ادے کرن اور سدھارتھ کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام طلبہ 'شریشا چیریٹیبل ٹرسٹ' کے زیر انتظام ہاسٹل میں رہ کر مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ گنیش وسرجن کی تقریب کے دوران کچھ دیر پہلے تک ہنستے کھیلتے بچے اچانک موت کے منہ میں چلے گئے، جس سے ان کے والدین صدمے سے نڈھال ہیں۔ ان کے ساتھی طلبہ بھی شدید صدمے میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوستوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔
گورنر اور وزیر اعلیٰ کا اظہارِ افسوس
گنیش وسرجن کے دوران چھ طلبہ کی ہلاکت کے واقعے پر ریاست کے گورنر شیو پرتاپ شکلا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ گورنر نے ہدایت دی ہے کہ گنیش وسرجن کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو یہ بھی ہدایت دی کہ وسرجن کے مقامات پر تمام ضروری حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے دفتر (CMO) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ٹویٹ بھی کیا۔
اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا: وزیر پونم پربھاکر
وسرجن کے دوران چھ طلبہ کی موت کے واقعے پر وزیر پونم پربھاکر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خبر نے انہیں شدید دکھی کیا ہے۔ انہوں نے بچوں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام اور پولیس کو ہدایت دی کہ وہ وسرجن کے مقامات پر الرٹ رہیں۔ تالابوں کے پاس حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کیا جائے۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بچوں اور طلبہ کو پانی میں جانے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، گہرے مقامات کی نشاندہی کی جائے تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں اور غوطہ خوروں (تیراکوں) اور بچاؤ عملے کو تیار حالت میں رکھا جائے۔