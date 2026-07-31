بھیونڈی میں چار منزلہ عمارت منہدم، چھ افراد ہلاک، متعدد کے پھنسے ہونے کا خدشہ
بھیونڈی میں جمعہ کو چار منزلہ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہوگیا جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : July 31, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 9:21 AM IST
تھانے: مہاراشٹر کے بھیونڈی میں جمعہ کو چار منزلہ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک ہوگئے۔ ملبے تلے کئی لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ جتایا جا رہا ہے۔ این ڈی آر ایف کے اہلکاروں نے مقامی انتظامیہ اور رہائشیوں کی مدد سے جنگی پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔
عمارت کی مرمت کا کام جاری تھا:
بھیونڈی کے نارپولی کے گنگارام واڑی علاقے میں واقع 'کوہ نور اپارٹمنٹ' عمارت کا ایک حصہ اچانک منہدم ہوگیا۔ ڈھانچہ کا آدھا حصہ، جس میں ایک گراؤنڈ فلور اور چار اوپری منزلیں شامل تھیں منہدم ہوگئیں۔ خدشہ ہے کہ چار سے پانچ افراد ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ رات کے وقت بھی مرمت کا کام کیا جا رہا تھا کیونکہ عمارت کا ایک ستون ساختی طور پر غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ رات آٹھ بجے عمارت کو ایک طرف جھکتے دیکھ کر مقامی لوگوں نے تمام خاندانوں کو باہر نکال لیا تھا۔ تاہم، اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ رہائشی واپس اندر چلے گئے تھے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ مرمت کا کام کر رہے مزدور بھی اندر پھنس گئے۔
#UPDATE | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi— ANI (@ANI) July 31, 2026
building collapse incident increases to six: NDRF https://t.co/ti5Q2gBcgi
ریسکیو آپریشن جاری:
میونسپل حکام، ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں اور فائر بریگیڈ جائے وقوعہ پر پہنچ چکے ہیں۔ این ڈی آر ایف کی ٹیم بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہے، اور بچاؤ کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔
حکام کے مطابق، ایک ڈاگ اسکواڈ، چار فائر انجن، دو ایمبولینسیں، اور بھاری مشینری کو جائے وقوعہ پر تعینات کیا گیا ہے۔
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026
عمارت خستہ حالت میں تھی:
رپورٹس کے مطابق، ڈھانچہ 48 کمروں پر مشتمل تھا، ہر منزل پر 12 کمرے تھے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے عمارت کو پہلے ہی ' سی کیٹیگری' کے ڈھانچے کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطرناک اور خستہ حال حالت میں ہے اور اسے پہلے ہی خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
جبکہ زیادہ تر رہائشیوں نے شہری ادارے کے نوٹس کے بعد عمارت خالی کر دی تھی، لیکن ایک خاندان مبینہ طور پر اندر ہی رہا جب کہ مرمت کا کام جاری تھا۔ عمارت کا ایک حصہ اچانک گرنے کے وقت جائے وقوعہ پر کام کرنے والے مزدور بھی موجود تھے۔
گراؤنڈ فلور پر کچھ ستون خراب ہو گئے تھے۔ اس دوران عمارت میں دراڑیں نظر آنے لگیں تھیں۔ رات آٹھ بجے عمارت کو ایک طرف جھکتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے بعد میونسپل حکام اور عملہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور عمارت کو خالی کرایا۔ لیکن کچھ لوگ سامان نکالنے اندر داخل ہوئے اسی وقت عمارت گر گئی۔
یہ بھی پڑھیں:
پونے میں بڑا حادثہ: کچرے کے ڈھیر گرنے سے عمارت گر گئی، 5 مزدوروں کی ہلاکت کا خدشہ، متعدد دب گئے