ناگور میں پٹاخوں کے گودام میں زوردار دھماکہ؛ دو افراد موقع پر ہی ہلاک؛ طاقتور دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا
پٹاخوں میں آگ لگنے کے بعد ہونے والے اس شدید دھماکے کی آواز 2 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔
Published : November 5, 2026 at 11:34 AM IST
ناگور، راجستھان: جمعرات کو شہر کے ’بدلی‘ (Badli) علاقے میں واقع پٹاخوں کے ایک گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ تیزی سے پھیلی اور بالآخر ایک زوردار دھماکے میں تبدیل ہوگئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے آس پاس کا پورا علاقہ لرز اٹھا۔ دو افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ اس واقعے کے بعد قریبی علاقوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔
2 کلومیٹر دور تک سنی گئی آواز
ناگور کے آئی پی ایس (IPS) افسر جتین جین نے تصدیق کی کہ اس واقعے میں دو افراد کی جانیں گئی ہیں۔ جائے وقوعہ پر فرانزک (SSL) ٹیم کو طلب کر لیا گیا ہے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق، پٹاخوں میں آگ لگنے کے بعد ہونے والے اس زوردار دھماکے کی آواز 2 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اور کوتوالی پولیس اسٹیشن کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا۔ فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔
پولیس صورتحال کو سنبھالنے اور امدادی و بچاؤ کارروائیاں شروع کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ فی الحال، دھماکے کے حالات اور پٹاخوں میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ جائے وقوعہ پر ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے، کسی اور ممکنہ جانی نقصان کا پتہ لگانے اور دھماکے کی اصل وجہ تعین کرنے کے لیے تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔