ناگالینڈ میں زہریلی شراب پینے سے 19 افراد ہلاک، تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل
گزشتہ دو دنوں کےدوران، موکوکچنگ ضلع میں 8 اور ٹوینسانگ ضلع میں 11 افراد مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے کے بعد ہلاک ہو گئے۔
Published : September 26, 2026 at 2:38 PM IST
موکوکچنگ،ناگالینڈ: ناگالینڈ میں مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد، پولیس نے مشتبہ غیر قانونی شراب کی سپلائی چین کا پتہ لگانے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ناگالینڈ میں 1990 سے شراب پر مکمل پابندی عائد ہے۔
پولیس نے بتایا کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران موکوکچنگ ضلع میں آٹھ اور ٹوینسانگ ضلع میں 11 افراد مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہوئے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ویسوپرا کیزو نے ہفتے کے روز کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے اور غیر قانونی شراب کے ماخذ اور سپلائی چین کی نشاندہی کرنے کے لیے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آئی بنگلانگ چانگ کی قیادت میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ موت کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے نمونے فرانزک تجزیے کے لیے گوہاٹی بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ کچھ سراغ ملے ہیں، لیکن اس مرحلے پر تفصیلات ظاہر کرنا قبل از وقت ہوگا۔
قابلِ ذکر ہے کہ کچھ عرصہ قبل پونے اور آس پاس کے علاقوں میں زہریلی شراب پینے سے ایک ہی دن میں 17 افراد کی ہلاکت نے ہلچل مچا دی تھی۔ وہ واقعہ ہڈاپسر، ڈاپوڈی اور پھوگے واڑی میں پیش آیا تھا، جس میں کئی دیگر افراد کی حالت تشویشناک تھی۔
ملک کے مختلف حصوں سے زہریلی شراب کے بارے میں اطلاعات اکثر سامنے آتی رہتی ہیں، اس لیے لوگوں کا چوکس رہنا ضروری ہے۔ بہرصورت، شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور لوگوں کو نشہ آور اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔
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