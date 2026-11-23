مدھیہ پردیش میں دو الگ الگ حادثات: ٹرالی الٹنے اور ٹریکٹر ستر فٹ گہرے کنویں میں گرنے سے باپ بیٹے سمیت پانچ افراد ہلاک، تینتیس زخمی
پولیس نے کہا، 30 سے زائد عقیدت مندوں والی ٹریکٹر ٹرالی ساگر کے گاؤں واپس جارہی تھی کہ اچانک بے قابو ہو کر الٹ گئی۔
Published : November 23, 2026 at 9:57 AM IST
چھترپور / ساگر، مدھیہ پردیش (منوج سونی): مدھیہ پردیش میں اتوار کے روز ٹریکٹر سے متعلق دو الگ الگ المناک حادثات میں ایک کمسن بیٹے اور اس کے والد سمیت کم از کم 5 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 33 دیگر زخمی ہو گئے۔
پہلا حادثہ دوپہر کے وقت ضلع ساگر سے رپورٹ ہوا، جہاں نیم گھاٹی کے قریب قومی شاہراہ-44 (NH-44) پر عقیدت مندوں کو لے جانے والی ایک ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے 3 افراد ہلاک اور 33 دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسرا افسوسناک واقعہ ضلع چھترپور میں پیش آیا، جہاں کھیت میں ہل چلاتے ہوئے ٹریکٹر کے 70 فٹ گہرے کنویں میں گرنے سے 35 سالہ کسان اور اس کا 10 سالہ بیٹا ہلاک ہو گئے۔
ساگر حادثہ: دریائے نرمدا میں غسل کے بعد واپسی پر ٹرالی الٹ گئی
پولیس کے مطابق، 30 سے زائد عقیدت مندوں کو لے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی ضلع ساگر کے ایک گاؤں واپس جا رہی تھی کہ نیم گھاٹی کے قریب اچانک بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ گورجھامار تھانے کے انچارج نصیر فاروقی نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی (PTI) کو بتایا کہ متاثرین ضلع نرسنگھ پور میں دریائے نرمدا میں مقدس غسل کرنے اور پوجا پاٹھ کے بعد اپنے گاؤں واپس لوٹ رہے تھے۔
نصیر فاروقی نے مزید بتایا کہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے تین افراد میں ایک 17 سالہ لڑکی اور ایک 65 سالہ خاتون شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں سے کم از کم دو سے تین افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں علاج کے لیے بندیل کھنڈ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
چھترپور حادثہ: 12 سالہ بیٹی کی آنکھوں کے سامنے باپ اور بھائی کنویں میں جا گرے
دوسری جانب، ضلع چھترپور کے علاقے ہٹنا میں کسان اور اس کے کمسن بیٹے کی اچانک موت سے پورے گاؤں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ متوفین کی شناخت 35 سالہ سنتوش یادو اور ان کے 10 سالہ بیٹے درگیش کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ دلخراش حادثہ سنتوش کی 12 سالہ بیٹی کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا، جو اس وقت کھیت میں ہی موجود تھی۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ جنگل ہار علاقے میں اس وقت پیش آیا جب سنتوش اپنے بیٹے کو ٹریکٹر پر بٹھا کر کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ٹریکٹر بے قابو ہو گیا اور باپ بیٹے سمیت قریبی 70 فٹ گہرے کنویں میں جا گرا۔
جب سنتوش کی 12 سالہ بیٹی نے ٹریکٹر کو کنویں میں گرتے دیکھا تو اس نے خوفزدہ ہو کر شور مچایا اور بھاگ کر قریب ہی موجود اپنے چچا اور دیگر گاؤں والوں کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گاؤں والے موقع پر جمع ہو گئے اور پولیس کو مطلع کیا۔
دیر رات تک جاری رہا ریسکیو آپریشن، کرین اور غوطہ خوروں کی مدد سے لاشیں نکالی گئیں
اورچھا روڈ تھانے کے ایس ایچ او (SHO) دیپک شرما نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، "ہمیں متوفی سنتوش کے بڑے بھائی دیش راج یادو کی جانب سے اطلاع ملی، جو قریب ہی اپنے کھیت کو سیراب کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور متاثرین کو کنویں سے نکالنے کے لیے کرین اور ماہر غوطہ خوروں کا انتظام کیا۔"
ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ کنویں کی زیادہ گہرائی اور اس میں پانی بھرے ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں خاصی دشواری پیش آئی، تاہم ریسکیو آپریشن دیر رات تک جاری رہا۔ کئی گھنٹوں کی سخت مشقت کے بعد غوطہ خوروں نے باپ بیٹے کی لاشیں باہر نکال لیں، جبکہ کرین کی مدد سے ٹریکٹر کو بھی کنویں سے نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔