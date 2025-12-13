گجرات: راجکوٹ کے گوشالے میں 80 گایوں کی موت، تحقیقات شروع
گذشتہ 24 گھنٹوں میں گجرات کے راجکوٹ ضلع میں شری رامگر باپو گوسیوا ٹرسٹ کے ذریعہ چلائے جانے والے گوشالے میں 80 گائیں مر گئیں۔
راجکوٹ (گجرات): راجکوٹ ضلع کے کود داسنگانی تعلقہ میں ایک گوشالے میں مشتبہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے 80 گائیں مر گئیں۔ یہ گوشالہ شری رامگر باپو گوسیوا ٹرسٹ کے زیر انتظام سندھوایا گاؤں میں چلایا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق کہ یہ اموات گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئیں۔ حکام نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
اطلاعات کے مطابق اس گوشالے میں 400 سے زیادہ گائیں ہیں لیکن جمعہ کو مشتبہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے 80 سے زیادہ گایوں کی موت سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ابتدائی جانچ کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ گائے کی موت انہیں دیے گئے مونگ پھلی کے چھلکے کھانے سے ہوئی۔
ویٹرنری ٹیم گوشالہ پہنچی
بتایا گیا ہے کہ فوڈ پوائزننگ سے مرنے والی گایوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 20 سے زائد بیمار گایوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ راجکوٹ، گوندل اور کود داسنگانی جیسے علاقوں سے ویٹرنری ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اور متاثرہ گایوں کا علاج کر رہی ہیں۔ گایوں کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم سمیت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر اوم پرکاش، ضلع ترقیاتی افسر آنندو سریش گووند، اور دیگر سینئر افسران نے سنیچر کو گوشالے کا دورہ کیا۔ عہدیداروں نے یقین دلایا کہ متاثرہ گایوں کا مناسب علاج کیا جائے گا۔
محکمہ حیوانات کی ٹیم جائے وقوع پر روانہ
گجرات کے حیوانات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ وزیر کی ہدایت پر محکمہ انیمل ہسبنڈری کی ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کیا گیا ہے۔ وزیر نے ایک ٹیم کو صورت حال پر نظر رکھنے، گایوں کو بچانے اور علاج کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔
نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے
حکام کے مطابق انتظامیہ نے موت کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ہے۔ گائے کے چارے، پانی اور دیگر خوراک کے نمونے فوری طور پر جمع کیے گئے۔ موت کی صحیح وجہ کا تعین کرنے کے لیے ان نمونوں کو راجکوٹ میں ایف ایس ایل (فارنزک سائنس لیبارٹری) بھیج دیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ 16 جانوروں کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس وقت متاثرہ گایوں کو بچانے کی کوششوں کے لیے ان کا علاج کر رہی ہے۔ ضلع کلکٹر اور دیگر اعلیٰ حکام کے گوشالہ کے دورے کے بعد ریاستی سطح پر نگرانی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
