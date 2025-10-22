متھرا میں مال گاڑی کے 12 ڈبے پٹری سے اترے، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر
گزشتہ رات حادثہ پیش آنے کے بعد ریلوے کی ٹیمیں پٹریوں سے بوگیوں کو ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں۔
متھرا: متھرا میں منگل کی رات ایک مال گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ورنداون-چھتیکارا روٹ پر مال گاڑی 12 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ یہ آگرہ سے دہلی جا رہی تھی۔ ریلوے کو گاڑی کے اچانک پٹری سے اترنے کی اطلاع دی گئی۔ ریلوے کے متعدد اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور ریلوے ٹیموں نے بھی امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔
12 سے زائد ٹرینیں متاثر
ریلوے حکام کے مطابق اپ، ڈاؤن اور تھرڈ لائنوں پر ٹرینوں کی آمدورفت روک دی گئی ہے۔ تقریباً 12 ٹرینیں متاثر ہوئی ہیں۔ ٹرینوں کو چوتھی لائن سے موڑا جا رہا ہے۔ پٹری سے اترنے والی ویگنوں کو دیگر پٹریوں سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ ٹرینوں کی ہموار آمدورفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کئی افسران اور ریلوے ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں۔
حادثہ رات 9 بجے پیش آیا
اطلاعات کے مطابق حادثہ رات 8:30 بجے پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگرہ سے دہلی-غازی آباد کوئلہ لے جا رہی مال گاڑی ورنداون-چھتیکھرا روٹ پر پلر نمبر 1408 پر اچانک پٹری سے اتر گئی۔ مال گاڑی کی بارہ ویگنیں الٹ گئیں اور کوئلہ تیسری اور چوتھی لائن پر بکھر گیا۔ اطلاع ملتے ہی آگرہ کے اے ڈی آر ایم اور این ڈی آر ایف (نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس) کی ٹیم سمیت ریلوے حکام جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
ڈھیلے جوڑ کی وجہ سے ہوا حادثہ
آگرہ سے دہلی-غازی آباد کوئلہ لے جانے والی مال گاڑی چھتیکر روٹ کے قریب اچانک پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے نے آگرہ-دہلی ریل روٹ کو بری طرح متاثر کیا۔ منگل کی رات دیر گئے 12 سے زیادہ ٹرینیں متاثر ہوئیں، اور منگل کی دیر رات سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
ایک سال قبل اسی مقام پر ہوا تھا حادثہ
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی آگرہ سے دہلی جانے والی ایک مال بردار ٹرین اسی مقام پر 19 اکتوبر 2024 کی صبح پٹری سے اتر گئی تھی۔ تقریباً 10 ویگنیں اچانک الٹ گئیں۔ واقعے کے بعد تین دن تک ریلوے لائن مکمل طور پر منقطع رہی۔ تیسری اور چوتھی لائن کو معمول کے مطابق اپ اور ڈاؤن ٹریفک پر بحال کر دیا گیا۔ اس وقت حادثے کی وجہ او ایچ ای کی ٹوٹی ہوئی تار بتائی گئی تھیں۔ اب ایسا ہی ایک اور حادثہ پیش آیا ہے۔
ریلوے میڈیا انچارج راگنی سنگھ نے بتایا کہ ریسکیو آپریشن تیز رفتاری سے جاری ہے۔ چوتھی لائن کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ریلوے ٹریک کی جلد مرمت کی جائے گی۔
