مہاراشٹر: سمردھی مہامارگ پر ہولناک حادثہ، سات افراد ہلاک اور 18 شدید زخمی
یہ حادثہ آج علی الصباح پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ حادثے کا شکار ہونے والی پک اپ گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی۔
Published : October 2, 2026 at 1:27 PM IST
امراوتی: مہاراشٹر کے امراوتی میں آج جمعہ کی علی الصباح ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ سمردھی مہامارگ (ایکسپریس وے) پر ہوا۔ اس حادثے میں سات افراد کی موقعے پر ہی موت ہو گئی اور کم و بیش 18 لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر افراتفری مچ گئی۔ وہیں، اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔
دراصل، دھامنگاؤں ریلوے کے پاس سمردھی ایکسپریس وے پر ایک ٹرک اور پک اپ گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ ہائی وے پر چینل نمبر 97 کے پاس ہونے والی اس ٹکر میں سات لوگوں کی موت ہو گئی اور 15 سے 18 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔
پولیس نے بتایا کہ پک اپ گاڑی میں عقیدت مند سوار تھے جو درگا کی مورتی لے کر شیگاؤں سے وردھا جا رہے تھے۔ اسی دوران سمردھی مہامارگ پر ٹرک اور پک اپ کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ ٹکر اتنی ہولناک تھی کہ پک اپ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ مقامی لوگوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر فوری طور پر امدادی کام شروع کیا۔
فی الوقت شدید طور پر زخمی لوگوں کا علاج وردھا میں چل رہا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ نیکیتن کدم اور دھامنگاؤں میونسپل کونسل کی چیئرپرسن ارچنا روتھے نے اسپتال پہنچ کر صورت حال کا جائزہ لیا۔ پولیس حادثے کی جانچ میں مصروف ہے۔
دھامنگاؤں کے پاس پہلے بھی ہو چکے ہولناک حادثات
دھامنگاؤں ریلوے کے پاس سمردھی ایکسپریس وے پر پہلے بھی کئی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ جون سال 2026 میں، چندر پور کے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد اسی علاقے میں ہلاک ہو گئے تھے، جب ان کی کار ایک کھڑے کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ سڑک حادثہ کن حالات میں پیش آیا، اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ وہیں، پولیس ہلاک شدگان اور زخمیوں کی شناخت کرنے میں مصروف ہے۔
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