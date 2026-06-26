رام گڑھ میں خوفناک سڑک حادثہ، سات افراد ہلاک
جھارکھنڈ کے رام گڑھ میں مسافر گاڑی اور ٹرک میں تصادم سے سات افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : June 26, 2026 at 9:23 AM IST
رام گڑھ: جھارکھنڈ کے رام گڑھ میں کل رات راجرپا تھانہ علاقے میں لاری بارلونگ کے قریب کوئلے سے بھرا ٹرک مسافر گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں سات افراد ہلاک، جب کہ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔ زخمی کو علاج کے لیے رانچی ریفر کر دیا گیا ہے۔
متاثرین کا تعلق بینڈ تاشا گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ لواحقین نے اب تک مہلوکین میں سے تین کی شناخت کر لی ہے۔ یہ حادثہ رام گڑھ-بوکارو مین روڈ (قومی شاہرہ 23 ) پر لاری بارلونگ کے بدھ بازار علاقے کے قریب پیش آیا۔
بالساگرہ کے دو لوگ اور مارگمارچا گاؤں سے تاشا بینڈ کے ارکان مسافر گاڑی میں مارگمارچا پہنچے تھے۔ وہ ایک پروگرام کے بعد ٹولے کے دیگر ارکان کے ساتھ بالساگرہ واپس آرہے تھے۔ راستے میں، رام گڑھ کی سمت سے آنے والے کوئلے سے لدے ایک تیز رفتار ٹرک نے اوور ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسافر گاڑی کو ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور تمام آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی، مقامی گاؤں والے، راجرپا اسٹیشن اور دیگر قریبی اسٹیشنوں کی پولیس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر رام گڑھ صدر اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے سات افراد کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ آٹھویں شخص کو، جس کی حالت نازک تھی، رانچی ریفر کر دیا گیا۔
دریں اثنا، بینڈ گروپ کے ایک رکن، پنٹو نے بتایا کہ دو افراد بالساگرہ سے گاڑی میں پہنچے تھے اور مارگمارچا سے چھ دیگر افراد کے ساتھ وہاں واپس آ رہے تھے۔ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ ہلاک شدگان میں سے چھ کا تعلق مارنگمارچا سے اور دو کا تعلق بالساگرہ سے بتایا جاتا ہے۔
رام گڑھ صدر اسپتال کے سول سرجن ڈاکٹر انیل کمار نے بتایا کہ سڑک حادثے میں ملوث کل آٹھ افراد کو اسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے سات پہلے ہی مر چکے تھے، جب کہ ایک زخمی شخص کی حالت نازک ہے اور اسے بہتر علاج کے لیے رانچی ریفر کر دیا گیا ہے۔ تمام لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ صرف چار دنوں کے اندر ایک ہی مقام پر دس افراد کی موت نے روڈ سیفٹی اور انتظامی اقدامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک اس "بلیک اسپاٹ" پر ٹھوس حفاظتی انتظامات نہیں کیے جاتے، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ فی الحال علاقے میں غم اور غم و غصے کا ماحول ہے، جب کہ پولیس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے سرگرمی سے تحقیقات کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: