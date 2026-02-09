اترپردیش میں سڑک حادثات میں سات افراد کی موت، موٹر سائیکل سوار دو نوجوانوں کے بشمول کار کی ٹکر سے چار نوجوان خواتین ہلاک
سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ارون نوہر نے بتایا کہ سڑک حادثے میں چار نوجوان خواتین کی موت ہو گئی۔
Published : February 9, 2026 at 11:59 AM IST
رائے بریلی، اترپردیش: اتوار کو ضلع میں الگ الگ سڑک حادثات میں چار نوجوان خواتین سمیت سات افراد کی موت ہو گئی۔ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ادھر لال گنج تھانہ علاقہ کے شوبھا پور گاؤں کے قریب سڑک حادثہ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ، اتوار کو لال گنج تھانہ علاقہ کے پلکھا (بارواتلی) گاؤں میں پیدل سڑک پار کرنے والی ایک خاتون کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔
ایک پولیس افسر کے مطابق، اتوار کی شام جگت پور تھانہ علاقے کے کوڈر ماجرا چولی گاؤں کے قریب سڑک حادثے میں چار نوجوان خواتین کی موت ہو گئی اور تین دیگر زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ غلط سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار نے زیر تعمیر گنگا ایکسپریس وے کی سڑک کے کنارے کھڑے ایک خاندان کو ٹکر مار دی۔
زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک اجتماعی دعوت میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اے ایس پی، سی او اور دیگر پولیس افسران جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق اس حادثے میں ریا (14)، پریا (12)، شالینی (22)، اشما (14)، سادھنا (9)، رشمی (14) اور ہمانشی (23) زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمانشی، شالینی، رشمی اور اشما کی علاج کے دوران موت ہوگئی۔ باقی تین شدید زخمی خواتین ضلع اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
سی او سٹی ارون نوہر نے بتایا کہ جگت پور کے قریب ایک کار کے سڑک حادثے میں چار نوجوان خواتین ہلاک ہو گئیں۔ اس نے بتایا کہ وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔
دو بائک آپس میں ٹکرا گئیں، دو کی موت
اتوار کو لال گنج تھانہ علاقے کے تحت شوبھا پور گاؤں کے قریب ایک ای-رکشا سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دو بائک آپس میں ٹکرا گئیں۔ دو افراد موقع پر ہلاک اور دو شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی سی ایس سی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں نوجوانوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ دونوں زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث انہیں ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
مرنے والوں کی شناخت مہندر سنگھ اور تیج بہادر کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں میں دھنر رام ناتھ اور رام پرساد بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
ای رکشہ کی زد میں آکر خاتون کی موت
اتوار کو پیلکھا (بارواتلی) گاؤں، لال گنج کوتوالی علاقے میں، ایک خاتون کو ایک ای رکشہ نے پیچھے سے ٹکر مار دی، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوگئی۔ متوفی کی شناخت گاؤں کے رہنے والے جگت پال کی بیوی بھانومتی (55) کے طور پر ہوئی ہے۔
حادثے کے بعد راہگیروں نے زخمی خاتون کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
انسپکٹر انچارج پرمود کمار سنگھ نے دونوں سڑک حادثات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقات اور کارروائی کر رہی ہے۔