آندھرا پردیش میں خونریز تصادم کے دوران سات نکسلی ہلاک

آندھرا پردیش میں سکیورٹی فورسز اور ماؤنوازوں کے درمیان تصادم میں سات ماؤنواز مارے گئے۔ مرنے والوں میں تین خواتین اور چار مرد شامل ہیں۔
ماریڈومیلی (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے ماریڈومیلی جنگلاتی علاقے میں ہوئے تازہ انکاؤنٹر میں سات ماؤنواز مارے گئے۔ مرنے والوں میں تین خواتین اور چار مرد شامل ہیں۔
ان تمام نکسلیوں کا تعلق چھتیس گڑھ سے بتایا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق مارے گئے لوگوں میں ایک اعلیٰ ماؤنواز لیڈر دیو جی بھی شامل ہیں۔ دریں اثنا، ماریڈومیلی جنگلاتی علاقے میں سکیورٹی فورسز کی تلاشی مہم جاری ہے۔ لاشوں کو رام پچودورم کے علاقائی اسپتال لے جایا گیا ہے۔
اے پی انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل مہیش چندر لڈا نے ماریڈومیلی جنگلات میں انکاؤنٹر کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں سریکاکولم کا ایک ماؤنواز جوگاراؤ عرف ٹیک شنکر بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکمل تفصیلات ابھی دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے وجے واڑہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہتر ہو گا کہ باقی ماؤنواز ہتھیار ڈال دیں۔
"ماؤنواز چھتیس گڑھ اور تلنگانہ سے آندھرا پردیش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے سخت نگرانی قائم کی ہے اور ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے 17 نومبر کو ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ 18 کی صبح الوری سیتاراماجو ضلع میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مرکزی کمیٹی کے رکن ہدما ماڈوی اور دیگر پانچ ماؤنواز مارے گئے۔ اس دوران کرشنا، ایلن، ٹی آر، اور دیگر پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔
ان میں تین سپیشل ریجنل کمیٹی ممبران، 23 پلاٹون ممبران، پانچ ڈویژنل کمیٹی ممبران اور 19 ایریا کمیٹی ممبران شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ گرفتاریاں عوام کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر انجام دیں۔ ہم نے ماؤنوازوں سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد بھی ضبط کیا۔ منگل کو ماریڈومیلی انکاؤنٹر کے بعد کچھ ماؤنواز فرار ہوگئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔
فائرنگ میں ہڈما ہلاک
اے ڈی جی نے کہا، "ہڈما کی جانب سے صحافیوں کو خط لکھنے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہڈما کی فائرنگ سے موت ہوئی ہے۔ اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اسے پکڑے جانے کے بعد مارا گیا ہے۔ ہم آندھرا پردیش سے ماؤ نوازوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم ماؤ نوازوں کے منصوبوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بہت سے مقامات پر جلد ہی گرفتاری کی ضرورت ہے۔ چھتیس گڑھ میں مختلف مقامات پر ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے وہاں سے دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں۔ اسی دوران وہ پکڑے جا رہے ہیں۔
