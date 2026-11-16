حیرت انگیز! مہاراشٹر کے ایک کھیت میں آسمان سے 7 کلو وزنی برف کا گولا گرنے سے گڑھا بن گیا
مہاراشٹر میں ایک کسان کے کھیت میں زوردار دھماکے کے ساتھ پراسرار برفانی گولا گرنے سے مقامی لوگ خوف و حیرت میں مبتلا ہیں۔
Published : November 16, 2026 at 10:45 AM IST
سانگلی: مہاراشٹر کے سانگلی میں آسمان سے براہِ راست برف کا ایک بڑا گولا گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شِرالا تعلقہ کے گاؤں مانگلے کے ایک کھیت میں پانچ سے سات کلو وزن کا برف کا گولا گرا ہے۔ یہ برف کا گولا انتہائی تیز رفتاری اور زوردار دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں کھیت میں ایک فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ صبح سویرے اچانک پیش آنے والے اس واقعے کے بعد یہ سوال ایک معمہ بن گیا ہے کہ آخر یہ برف کا گولا کہاں سے آیا۔
اتوار 16 نومبر کو شِرالا تعلقہ کے گاؤں مانگلے میں مورنا ندی کے کنارے واقع ایک کھیت میں آسمان سے برف کا ایک بڑا گولا آ کر گرا۔ مانگلے میں مورنا ندی کے کنارے سمیر کلکرنی کا گنے کا کھیت ہے۔
اتوار کی صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے گاوڈے نام کا ایک شخص کھیت میں ڈرپ ایریگیشن کے پائپ بچھانے کا کام کر رہا تھا۔ اسی دوران انہیں آسمان سے ڈرون جیسی کوئی چیز نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ چند ہی لمحوں میں یہ چیز انتہائی تیز رفتاری سے کلکرنی کے گنے کے کھیت میں آ گری۔
اس کے گرنے سے اتنا زوردار دھماکا ہوا کہ آس پاس کے کسان بھی سہم گئے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آخر کیا گرا ہے، کسان آواز کی سمت دوڑے تو انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں ایک بڑا گڑھا پڑ گیا ہے اور اس کے اندر برف کا ایک بڑا گولا ٹوٹی ہوئی حالت میں پڑا ہے۔
تقریباً سات کلو وزنی برف کا یہ اولہ آسمان سے گرنے کی وجہ سے کھیت میں تقریباً ایک فٹ گہرا گڑھا بن گیا۔ کسانوں نے جب برف کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھے تو وہ بے حد ٹھنڈے تھے، اور واقعے کے تقریباً چھ گھنٹے بعد یہ برف پگھل گئی۔
جیسے ہی اس واقعے کی خبر گاؤں میں پھیلی، کلکرنی کے کھیت میں یہ برف دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں حیرت اور تجسس پایا جا رہا ہے، جب کہ یہ بات ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ یہ برف آخر کہاں سے اور کیسے آئی۔
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