اندور میں کروڑوں کا پٹرول گھوٹالہ بے نقاب: 7 تاجر نامزد، بی پی سی ایل کارڈ ہیکنگ کا انکشاف
Published : April 2, 2026 at 3:50 PM IST
اندور : اندور میں بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں بھارت پٹرولیم کارپوریشن لمٹیڈ (بی پی سی ایل) کی شکایت پر سات تاجروں کے خلاف کروڑوں روپے کے فراڈ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ معاملہ شپرا تھانہ علاقے میں واقع بی پی سی ایل ڈپو سے متعلق ہے، جہاں کمپنی کی جانب سے تاجروں اور وینڈرز کو پٹرول اور ڈیزل کی خریداری کے لیے خصوصی ریچارج کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان کارڈز میں رقم جمع کرانے کے بعد ایندھن حاصل کیا جا سکتا ہے۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے بی پی سی ایل کے ریچارج کارڈز کو ہیک کیا اور بغیر ادائیگی کے پٹرول اور ڈیزل حاصل کرلیا۔ انہوں نے تقریباً 5.72 کروڑ روپے مالیت کا ایندھن چوری کرلیا۔ کمپنی کے مطابق یہ دھوکہ دہی 2023 میں شروع ہوئی، تاہم اس کا انکشاف اندرونی آڈٹ کے دوران ہوا، جس کے بعد بی پی سی ایل کے افسر وکرانت ہاٹے نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔
اس سلسلہ میں پولیس نے وشال سنگھ، ششی سنگھ، دلبیر سنگھ، بلوندر سنگھ، وحید خان، نریندر واسو اور بلویَر سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اس پہلو کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا کمپنی کے کچھ ملازمین بھی اس فراڈ میں شامل تھے یا نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی گہرائی سے جانچ جاری ہے اور جلد مزید انکشافات متوقع ہیں۔