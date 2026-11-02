ETV Bharat / state

ٹرین کے سات ڈبے بغیر انجن کے چھ کلومیٹر تک پٹری پر دوڑے، ڈی ریل ہونے کے بعد بنگلورو-چنئی ریل سروس معطل

یہ ساتوں خالی بوگیاں مرمت کے لیے میں کوچ مینٹیننس یارڈ میں کھڑی تھیں۔ اسی دوران ایک انجن نے انہیں دھکا مار دیا۔

Seven empty train coaches roll away without engine derail
بغیر انجن کے 6 کلومیٹر دوڑنے کے بعد ٹرین کے 7 ڈبے پٹری سے اترے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

تیروپتّور (تامل ناڈو): تمل ناڈو کے ضلع تیروپتّور میں جولارپیٹئی جنکشن پر ریلوے یارڈ سے سات خالی بوگیاں بغیر انجن کے تقریباً چھ کلومیٹر تک لڑھکتی چلی گئیں، جس کے بعد وہ تھامالیری متھور کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ اس واقعے کے باعث بنگلورو اور چنئی کے درمیان ٹرین سروس معطل ہو گئی، تاہم ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا۔

اس واقعے کے فوراً بعد ہنگامی کارروائی شروع کی گئی اور ریلوے حکام نے افسران کو الرٹ کیا کہ وہ بنگلورو سے جولارپیٹئی آنے والی ٹرینوں کو مختلف مقامات پر روک دیں تاکہ کسی بھی قسم کے تصادم سے بچا جا سکے۔

بتایا جاتا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود گیٹ کیپر نے پٹری سے اترنے والی بوگیوں کی عجیب و غریب آواز سنی اور فوری طور پر ریلوے کے اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دی۔

اطلاعات کے مطابق، یہ ساتوں خالی بوگیاں مرمت کے کام کے سلسلے میں کوچ مینٹیننس یارڈ میں کھڑی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بوگیوں کو ایک انجن نے دھکا مار دیا، چونکہ ریلوے عملے نے انہیں ٹھیک سے لاک نہیں کیا یا وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکے، جس کے بعد بوگیاں خود بخود پٹری پر دوڑ پڑیں۔

یہ بوگیاں ریلوے یارڈ کی حد سے باہر نکل کر تقریباً چھ کلومیٹر تک دوڑتی رہیں، جس کے بعد تھامالیری متھور کے پاس بنگلورو-جولارپیٹئی مین ریلوے روٹ پر پٹری سے اتر گئیں۔ الرٹ ملتے ہی ریلوے ملازمین موقعے پر پہنچے اور پٹری سے اتری ہوئی بوگیوں کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے کلیئرنس آپریشن شروع کیا۔

آپریشن کے حصے کے طور پر، بوگیوں کے آپس میں جڑے ہوئے حصوں کو الگ کرنے کے لیے گیس کٹنگ آلات کا استعمال کیا گیا، جب کہ انہیں ریلوے ٹریک سے دور دھکیلنے کے لیے جے سی بی مشینری کی مدد لی گئی۔

اس واقعے سے بنگلورو-چنئی روٹ پر چلنے والی کئی ٹرینیں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کے طے شدہ شیڈول میں تاخیر ہوئی اور مسافروں کی آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

جولارپیٹئی ریلوے جنکشن 16 ریلوے ٹریکس والا ایک انتہائی اہم ریلوے ہب ہے اور اسے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلوے یارڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔

اس واقعے نے جولارپیٹئی ریلوے یارڈ میں حفاظتی انتظامات، آپریشنل ذمہ داریوں اور نگرانی کے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، خاص طور پر مینٹیننس کے کام کے لیے کھڑی بوگیوں کی سکیورٹی کے حوالے سے۔ مسافروں اور عام لوگوں نے اس واقعے کی تفصیلی تحقیقات اور لاپرواہی ثابت ہونے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

مزید پڑھیں:

اسپین کے صوبے ٹولیڈو میں دو ٹرینوں کا تصادم، کم از کم 30 افراد ہلاک

جموں میں مال بردار ٹرین پٹری سے اتر گئی، ریل ٹریفک عارضی طور متاثر

TAGGED:

TRAIN COACHES TRAVEL WITHOUT ENGINE
TAMIL NADU RAILWAY ACCIDENT
TIRUPATTUR TRAIN COACHES ROLL AWAY
ٹرین کے ڈبے بغیر انجن کے چلے
बिना इंजन चले ट्रेन के डिब्बे

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.