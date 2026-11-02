ٹرین کے سات ڈبے بغیر انجن کے چھ کلومیٹر تک پٹری پر دوڑے، ڈی ریل ہونے کے بعد بنگلورو-چنئی ریل سروس معطل
یہ ساتوں خالی بوگیاں مرمت کے لیے میں کوچ مینٹیننس یارڈ میں کھڑی تھیں۔ اسی دوران ایک انجن نے انہیں دھکا مار دیا۔
Published : November 2, 2026 at 2:14 PM IST
تیروپتّور (تامل ناڈو): تمل ناڈو کے ضلع تیروپتّور میں جولارپیٹئی جنکشن پر ریلوے یارڈ سے سات خالی بوگیاں بغیر انجن کے تقریباً چھ کلومیٹر تک لڑھکتی چلی گئیں، جس کے بعد وہ تھامالیری متھور کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ اس واقعے کے باعث بنگلورو اور چنئی کے درمیان ٹرین سروس معطل ہو گئی، تاہم ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا۔
اس واقعے کے فوراً بعد ہنگامی کارروائی شروع کی گئی اور ریلوے حکام نے افسران کو الرٹ کیا کہ وہ بنگلورو سے جولارپیٹئی آنے والی ٹرینوں کو مختلف مقامات پر روک دیں تاکہ کسی بھی قسم کے تصادم سے بچا جا سکے۔
بتایا جاتا ہے کہ ڈیوٹی پر موجود گیٹ کیپر نے پٹری سے اترنے والی بوگیوں کی عجیب و غریب آواز سنی اور فوری طور پر ریلوے کے اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دی۔
اطلاعات کے مطابق، یہ ساتوں خالی بوگیاں مرمت کے کام کے سلسلے میں کوچ مینٹیننس یارڈ میں کھڑی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بوگیوں کو ایک انجن نے دھکا مار دیا، چونکہ ریلوے عملے نے انہیں ٹھیک سے لاک نہیں کیا یا وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکے، جس کے بعد بوگیاں خود بخود پٹری پر دوڑ پڑیں۔
#WATCH | Tirupattur district, Tamil Nadu: Seven empty railway coaches without an engine, which were reportedly left unattended at the railway yard of Jolarpettai Junction, rolled away and travelled nearly 6 kilometres before derailing on the main railway track near Thamaleri Muthur. Using gas-cutting equipment, the connecting portions of the coaches were separated, and JCB machinery was deployed to push the coaches away from the railway tracks. Due to the incident, several trains operating between Bengaluru and Chennai were delayed.— ANI (@ANI) November 2, 2026
یہ بوگیاں ریلوے یارڈ کی حد سے باہر نکل کر تقریباً چھ کلومیٹر تک دوڑتی رہیں، جس کے بعد تھامالیری متھور کے پاس بنگلورو-جولارپیٹئی مین ریلوے روٹ پر پٹری سے اتر گئیں۔ الرٹ ملتے ہی ریلوے ملازمین موقعے پر پہنچے اور پٹری سے اتری ہوئی بوگیوں کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے کلیئرنس آپریشن شروع کیا۔
آپریشن کے حصے کے طور پر، بوگیوں کے آپس میں جڑے ہوئے حصوں کو الگ کرنے کے لیے گیس کٹنگ آلات کا استعمال کیا گیا، جب کہ انہیں ریلوے ٹریک سے دور دھکیلنے کے لیے جے سی بی مشینری کی مدد لی گئی۔
اس واقعے سے بنگلورو-چنئی روٹ پر چلنے والی کئی ٹرینیں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کے طے شدہ شیڈول میں تاخیر ہوئی اور مسافروں کی آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
جولارپیٹئی ریلوے جنکشن 16 ریلوے ٹریکس والا ایک انتہائی اہم ریلوے ہب ہے اور اسے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلوے یارڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔
اس واقعے نے جولارپیٹئی ریلوے یارڈ میں حفاظتی انتظامات، آپریشنل ذمہ داریوں اور نگرانی کے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، خاص طور پر مینٹیننس کے کام کے لیے کھڑی بوگیوں کی سکیورٹی کے حوالے سے۔ مسافروں اور عام لوگوں نے اس واقعے کی تفصیلی تحقیقات اور لاپرواہی ثابت ہونے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
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