اعظم خان کو ایک اور جھٹکا، انتظامیہ نے یونیورسٹی کیمپس سے گیسٹ ہاؤس کی طرف جانے والا گیٹ ہٹا کر دیوار تعمیر کی
ڈی ایم اجے کمار دویدی نےکہا کہ غیر قانونی گیٹ کو ہٹا دیا گیا اور وہاں دیوار کھڑی کرکے سرکاری املاک کو محفوظ بنایا گیا۔
Published : December 25, 2025 at 8:00 PM IST
رام پور: نو سال بعد رام پور ضلع انتظامیہ نے محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متصل سرکاری گیسٹ ہاؤس میں سماج وادی پارٹی کی حکومت کے دوران بنائے گئے گیٹ کو ہٹا دیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ اجے کمار دویدی نے بتایا کہ نہ صرف گیٹ کو ہٹایا گیا بلکہ وہاں ایک دیوار بھی کھڑی کردی گئی۔ یہ کارروائی سرکاری املاک کے مکمل تحفظ کے لیے کی گئی۔
16 فٹ چوڑا گیٹ بنایا گیا: سماج وادی پارٹی کی حکومت کے دور میں، ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان کے دباؤ میں، تقریباً 16 فٹ چوڑا ایک گیٹ سرکاری گیسٹ ہاؤس کی دیوار میں بنایا گیا، اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑائی گئیں۔
یہ گیٹ براہ راست نجی محمد علی جوہر یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ یہ ایک داخلی رسائی پوائنٹ تھا۔ محکمہ تعمیرات عامہ نے نو سال تک اس تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ضلع مجسٹریٹ اجے کمار دویدی نے کہا کہ اے پی جے عبدالکلام گیسٹ ہاؤس سرکاری ملکیت ہے۔ کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا قابل قبول نہیں ہوگا۔
پی ڈبلیو ڈی کے سپرنٹنڈنگ انجینئر تحقیقات کر رہے ہیں: ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اجے کمار دویدی نے بتایا کہ انہوں نے اے پی جے عبدالکلام گیسٹ ہاؤس کا معائنہ کیا تھا۔ معائنہ کے دوران جوہر یونیورسٹی میں ایک غیر مجاز گیٹ کھلا ہوا ملا۔ گیٹ مکمل طور پر غیر مجاز تھا کیونکہ مین انٹری مین روڈ سے ہے۔
اس کے بعد گیٹ کو ہٹا کر اس کی جگہ دیوار کھڑی کر دی گئی۔ پی ڈبلیو ڈی کے سپرنٹنڈنگ انجینئر معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ قصوروار افسر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔