چار سال بعد انصاف: نذیر احمد موب لنچنگ کیس میں 14 مجرمین کو سزائے عمر قید
چار سال قبل سیونی مالوا میں موب لنچنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں نذیر احمد جاں بحق ہوگیا تھا۔ دیویندر ویش کی رپورٹ۔
Published : June 13, 2026 at 11:28 AM IST
سیونی مالوا: مہاراشٹر کے ضلع امراوتی کے رہنے والے نذیر احمد کی 3 اگست 2022 کو بارکھڈ گاؤں (سیونی مالوا تحصیل، نرمداپورم ضلع) میں ہجومی تشدد (ماب لنچنگ) میں موت ہوگئی۔ ہجوم نے نذیر پر گائے کی اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا اور پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ واقعہ کے تقریباً چار سال بعد جمعہ کو سیونی مالوا کی اے ڈی جے عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ اے ڈی جے تبسم خان کی عدالت نے کیس میں قصوروار پائے گئے تمام 14 مجرمین کو عمر قید کی سزا سنائی۔
عدالت کے باہر ملزمان کے رشتہ داروں کا ہنگامہ
فیصلے کے بعد عدالتی احاطے میں جذباتی ماحول چھا گیا۔ لواحقین کو جیسے ہی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا کا علم ہوا تو ان کی بڑی تعداد عدالت کے احاطے میں جمع ہو گئی۔ جب پولیس مجرمین کو جیل منتقل کرنے کے لیے گاڑی میں بٹھا رہی تھی تو ان کے رشتہ داروں نے احتجاج شروع کر دیا۔
رشتہ دار پولیس کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئے
عینی شاہدین کے مطابق کچھ رشتہ داروں نے پولیس کی گاڑی کے سامنے لیٹ کر مجرمین کی منتقلی پر احتجاج کیا۔ علاقہ خالی کرانے کے لیے پہنچنے والی پولیس اور رشتہ داروں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ لواحقین نے گاڑی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ کافی مشقت کے بعد پولیس نے حالات کو قابو میں کیا اور تمام مجرموں کو جیل بھیج دیا۔
انصاف میں چار سال کا وقت لگ گیا
عدالتی فیصلے کے بعد پولیس انتظامیہ ہائی الرٹ رہی اور عدالتی احاطے میں سکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ براکھڈ گاؤں میں اس ہائی پروفائل موب لنچنگ واقعہ کے بعد پولس نے 14 افراد کے خلاف معاملہ درج کرکے تحقیقات شروع کی تھی۔ تقریباً تین سال تک جاری رہنے والے عدالتی عمل کے بعد عدالت نے جمعہ کو اپنا فیصلہ سنایا۔
14 مجرمین:
1. دیپک عرف بابا کیوت ولد بھائی لال کیوت ؛ عمر 38 سال
2. اجو عرف اجے راٹھور ولد بھائی لال راٹھور ؛ عمر 36 سال
3. پرکاش کوشل ولد مشری لال کوشل؛ عمر 33 سال
4. پون باتھو ولد اوم پرکاش باتھو؛ عمر 31 سال
5. امر عرف بھولا بتاو ولد بدری پرساد باتو؛ عمر 38 سال
6. کنہیا باتھو ولد اشوک کمار باتھو؛ عمر 32 سال
7. انوج عرف بلو رگھوونشی ولد شیام بابو رگھوونشی؛ عمر 24 سال
8. سنجو عرف راجندر کوشل ولد رادھے شیام کوشل؛ عمر 39 سال
9. آکاش عرف پنٹولی باتھو ولد اوم پرکاش باتھو ؛ عمر 31 سال
10. گورو یادو ولد بسنت یادو؛ عمر 24 سال
11. آکاش سراٹھے ولد سنتوش سراٹھے؛ عمر 33 سال
12. چیتن مراٹھا ولد سنجے مراٹھا؛ عمر 23سال
13. دیویندر عرف چھوٹو کوری ولد وریندر کوری؛ عمر 22 سال
14. سندیپ عرف راجہ کوشل ولد سنتوش کوشل؛ عمر 26 سال
کیسے ہوئی ماب لنچنگ؟
یہ واقعہ تین اگست 2022 کو پیش آیا۔ سیونی مالوا، نرمداپورم ضلع میں، شرپسندوں کے ایک گروپ نے مویشیوں کی اسمگلنگ کے شبہ میں تین افراد پر۔۔جن میں ایک ٹرک ڈرائیور بھی شامل تھا، ان پر حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ ایک ٹرک مہاراشٹرکے امراوتی سے مویشی لے جا رہا تھا۔ سیونی مالوا کے بارکھڈ گاؤں کے قریب، 10-15 شرپسندوں کے ایک گروپ نے ٹرک کو دوپہر 1:00 بجے کے قریب روک دیا۔ اندر مویشیوں کو دیکھ کر انہوں نے ٹرک پر سوار افراد پر حملہ کیا، انھیں شک تھا کہ گائے کو غیر قانونی طور پر لے جایا جا رہا ہے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تینوں زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جہاں ان میں سے ایک نذیر احمد دوران علاج دم توڑ گیا۔
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