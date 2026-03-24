کانپور دیہات میں سنسنی خیز واردات؛ پانچ سو روپے واپس نہ کرنے پر دوست کا قتل
یہ واقعہ اترپردیش کے کانپور میں سکندرا تھانہ حلقے کے ایک گیسٹ ہاؤس میں شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔
Published : March 24, 2026 at 11:15 AM IST
کانپور دیہات: کانپور میں سکندرا تھانہ حلقے کے ایک گیسٹ ہاؤس میں منعقد شادی کی تقریب کے دوران دو نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے پر چاقو سے حملہ کر دیا جس سے وہ لہولہان ہو گیا۔ لواحقین نے نوجوان کو ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس واقعے نے شادی کی خوشی کو ماتم میں بدل دیا۔ موقعے پر پہنچی پولیس نے فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کرکے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ملزم نوجوان اور کئی دیگر افراد کو حراست میں لے لیا۔
سی او پریا سنگھ کے مطابق یہ واقعہ سکندرا تھانہ علاقے کے ایک قصبے میں پیش آیا جہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ رات تقریباً 10:30 بجے گاؤں کے رہنے والے چھوی رام نشاد کے 15 سالہ بیٹے ستیم کا اپنے 16 سالہ دوست کے ساتھ جھگڑا ہوگیا۔ تقریب کے دوران ملزم نوجوان نے ستیم کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ گھر والوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس معاملے میں پولیس ملزم نوجوان کے علاوہ کئی لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
ابتدائی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ ملزم نوجوان نے اپنی سالگرہ پر ستیم سے 500 روپے ادھار لیے تھے۔ ستیم پیسے مانگتا رہا، لیکن ملزم ہمیشہ اس سے بچتا رہا۔ پیر کی رات بھی ستیم نے ملزم سے رقم واپس مانگی۔ نہ دینے پر اس نے ناراض ہو کر ستیم پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ ستیم اور ملزم نوجوان ایک ہی گاؤں کے رہائشی تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں نے حال ہی میں ہائی اسکول کا امتحان دیا تھا۔ ستیم کی موت کے بعد اس کی ماں منجو دیوی، بہنیں سنگیتا، اور نشا کا رو رو کر برا حال ہے۔
