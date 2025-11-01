سینئر مصنف ہری ہراپریا نے اپنے تمام ایوارڈز کو آگ لگادی، حکومت سے مدد کی اپیل

سینئر مصنف ہری ہراپریا نے اپنے تمام ایوارڈز کو آگ لگادی، حکومت سے مدد کی اپیل
ہری ہراپریا نے اپنے علاج کا خرچ خود برداشت کیا جبکہ حکام سے طبی امداد کی درخواست کے باوجود حکومت نے گرانٹ جاری نہیں کی۔
November 1, 2025
بنگلور: کنڑ کے معروف سینئر مصنف ہری ہراپریا نے راجیوتسووا ایوارڈ سمیت اپنے متعدد ایوارڈز کو آگ لگا کر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیمار ہونے کے باوجود حکومت سمیت کوئی بھی ان کی مدد نہیں کررہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مالی مدد کی جارہی ہے۔
ہری ہراپریا کے احتجاج کے بعد کنڑ اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے وزیر شیوراج تنگدگی حرکت میں آئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سدارامیا کو ایک خط لکھ کر ہری ہراپریا کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنے کی درخواست کی ہے۔ کولار ضلع کے مالور میں ایک کتاب گھر میں رہنے والے ہری ہراپریا کو حال ہی میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
بیماری کے چلتے انہوں نے ایک سال قبل کنڑ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور کولار ضلع انتظامیہ کے ذریعے حکومت کو ایک خط لکھ کر طبی اخراجات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن گرانٹ جاری نہیں کی گئی۔ مایوس ہو کر، انہوں نے کنڑ راجیوتسووا ایوارڈ (1999)، راشٹرکاوی کویمپو ایوارڈ (2000)، کیمپے گوڑا ایوارڈ (2011)، اعزازی ڈاکٹریٹ اور کرناٹک کلچرل ایمبیسیڈر ایوارڈ (2016) سمیت اپنے سینکڑوں ایوارڈز کو آگ لگادی۔
میڈیا میں خبر آنے کے بعد کنڑ اور ثقافت کے وزیر شیوراج تنگادگی نے وزیر اعلیٰ سدارامیا کو اس بارے میں خط لکھا۔ اپنے خط میں وزیر تنگادگی نے بتایا کہ ہری ہراپریا کی صحت ناساز ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حکومت ہری ہراپریا کے دل کی سرجری کے اخراجات برداشت کرے۔ اب متعلقہ حکام کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس درخواست کی جانچ کریں اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے طبی اخراجات ادا کریں۔
اس بارے میں بات کرتے ہوئے ہری ہراپریا نے کہا، "دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا، مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرا بنگلور کے اپولو اسپتال میں دل سے متعلق مرض کا علاج کیا گیا اور دو سٹینٹ ڈالے گئے۔ علاج کے لیے 4.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوئے، میں نے حکومت سے مدد کی اپیل کی تھی لیکن کوئی امداد نہیں دی گئی۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ سدا رامیا سے مدد کی اپیل کی۔