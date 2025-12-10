میرے شوہر کو پاکستان بھیج دو، خاتون کی عدالت میں درخواست، شوہر کا رد عمل کیا ہے؟
Published : December 10, 2025 at 1:42 PM IST
اندور(مدھیہ پردیش): پاکستان میں رہنے والی ایک خاتون نکیتا نے حال ہی میں اپنے شوہر وکرم کو پاکستان ڈی پورٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں تک کہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی۔ اب خاتون نے اپنے وکیل کے ذریعے اپنے شوہر کو پاکستان ڈی پورٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ جلد ہی پاکستانی خاتون کی عرضی پر سماعت کرے گی۔
بیوی پاکستان میں، شوہر ہندوستان میں
اندور میں رہنے والے وکرم نے 26 جنوری 2020 کو کراچی میں رہنے والی پاکستانی نژاد نکیتا سے شادی کی، شادی کے بعد وکرم اپنی بیوی کو بھارت لے آیا اور اندور میں سکونت اختیار کر لی، لیکن نکیتا پاکستان واپس چلی گئی۔ جہاں نکیتا نے الزام لگایا کہ انہیں زبردستی پاکستان بھیجا گیا، وکرم کے شوہر نے دعویٰ کیا کہ نکیتا نے صرف 10 دن بعد پاکستان واپس آنے پر اصرار کیا۔ نکیتا کا پاکستان واپس جانے پر اصرار خاندانی تنازعہ کا باعث بنا۔ وکرم اور خاندان کے دیگر افراد بہت پریشان ہوگئے، اور کووڈ 19 لاک ڈاؤن کے دوران، وکرم نے نکیتا کو امرتسر کے اٹاری بارڈر پر چھوڑ دیا۔ تب سے نکیتا اپنے ملک پاکستان میں رہ رہی ہیں۔
شوہر نے اپنی اہلیہ کو بھارت لانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے پاکستان میں مقیم نکیتا کو ان کے شوہر وکرم اور خاندان کے دیگر افراد نے بھارت واپس لانے کی کوشش کی لیکن اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران نکیتا نے اپنے شوہر پر دوبارہ شادی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ اس کے بعد خاتون نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کیں، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مداخلت کرنے اور ان کے شوہر وکرم کو پاکستان ڈی پورٹ کرنے کی اپیل کی گئی۔
شوہر کا رد عمل کیا ہے؟
خاتون کے شوہر وکرم نے بھی کہانی کا اپنا رخ پیش کیا۔ وکرم نے بتایا کہ اس نے ابتدائی طور پر یہ معاملہ سندھی ثالثی کونسل کے سامنے پیش کیا، لیکن کونسل نے اسے پاکستانی معاملہ قرار دے کر مسترد کردیا۔ شوہر نے بتایا کہ میں نے نکیتا کو طلاق کے کئی نوٹس بھیجے ہیں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ مختلف قسم کی بلیک میلنگ کا سہارا لے رہی ہے۔ دریں اثنا، اندور ہائی کورٹ کی بنچ میں پاکستان میں رہنے والی ایک خاتون نکیتا کی جانب سے اپنے وکیل دنیش راوت کے ذریعے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔