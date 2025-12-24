بی ایم سی انتخابات کے لیے ادھو اور راج ٹھاکرے نے ملایا ہاتھ، کہا۔۔ممبئی کا میئر ہمارا ہوگا
شیوسینا (یو بی ٹی) اور ایم این ایس کے سربراہان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ بی ایم سی انتخابات لڑیں گے۔
Published : December 24, 2025 at 2:18 PM IST
ممبئی: شیو سینا (یو بی ٹی) اور ایم این ایس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 15 جنوری کو ہونے والے برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ شیوسینا (یو بی ٹی) کے صدر ادھو ٹھاکرے اور ایم این ایس سربراہ راج ٹھاکرے نے بدھ کو اتحاد کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ایک ساتھ ہیں۔ راج ٹھاکرے نے دعویٰ کیا کہ وہ بی ایم سی الیکشن جیتیں گے اور اس بار ممبئی کا میئر مراٹھی ہو گا۔
راج ٹھاکرے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ دونوں پارٹیاں ایک ساتھ رہنے کے لیے ساتھ آئی ہیں۔ تاہم، راج ٹھاکرے نے بی ایم سی انتخابات کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی تفصیلات کا اشتراک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کا میئر مراٹھی ہو گا اور ہمارا ہو گا۔
UddhavSaheb Thackeray #LIVE | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ह्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद | हॉटेल ब्लू सी, वरळी, मुंबई https://t.co/HWtbiMJf3Z— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 24, 2025
ادھو نے کہا کہ دونوں پارٹیوں نے ناسک میونسپل کارپوریشن کے لیے سیٹوں کی تقسیم کو حتمی شکل دے دی ہے، جہاں 15 جنوری کو انتخابات ہونے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ممبئی اور ریاست کے 27 دیگر میونسپل کارپوریشنوں کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا کہ دیگر میونسپل کارپوریشنوں میں دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ادھو نے کہا کہ جو لوگ بی جے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔
قبل ازیں ٹھاکرے برادران نے اپنی بیویوں کے ساتھ ممبئی کے شیواجی پارک میں شیوسینا کے بانی بالاصاحب ٹھاکرے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شیو سینا (یو بی ٹی) لیڈر آدتیہ ٹھاکرے اور ایم این ایس لیڈر امیت ٹھاکرے بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے دوران موجود تھے۔
#WATCH | Mumbai | MNS Chief Raj Thackeray announces the alliance of Shiv Sena (UBT) and MNS ahead of the Municipal Corporation Elections. pic.twitter.com/FW9wtGldzr— ANI (@ANI) December 24, 2025
شیو سینا (یو بی ٹی) اور ایم این ایس کے درمیان اتحاد پر سنجے راوت نے کہا، "سیاست میں نمبر بانٹنا ایک کاروبار ہے، یہاں بھائیوں کے درمیان کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ ایک خاندان ہے۔۔۔ ہم نے کانگریس سے کئی بار کہا ہے کہ اگر ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں تو ہمیں ساتھ آنا ہوگا۔"
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی انیل دیسائی نے کہا، "یہ بہت اچھی بات ہے اور ممبئی اور مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔"
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی اروند ساونت نے کہا، "یہ ایک بہت ہی مبارک لمحہ ہے، اور مہاراشٹر کے لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔۔۔ ممبئی سب کو گلے لگاتا ہے۔ ہم نے کبھی ذات یا مذہب نہیں دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ مراٹھیوں اور مٹی کے بیٹوں کی بات کی ہے۔"
شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما آنند دوبے نے کہا، "آج ایک تاریخی دن ہے، جہاں دونوں ٹھاکرے بھائی (ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے) ممبئی کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔۔۔ جس طرح سے لوگ ممبئی کو لوٹنا چاہتے ہیں، اسے اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ممبئی کے لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں ٹھاکرے بھائی ایک ساتھ آئیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں شیوسینا اور ایم این ایس کی مضبوط حکومت کی گونج ممبئی کے ساتھ ساتھ دیگر 28 میونسپل کارپوریشنوں میں بھی سنائی دے گی۔
یہ اتحاد مجبوری میں کیا گیا ہے: شیوسینا وزیر
شیوسینا، یو بی ٹی اور ایم این ایس کے درمیان اتحاد پر شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے وزیر سنجے شرساٹ نے کہا، "اگر ان لوگوں کے پاس واقعی طاقت تھی، تو انہیں حالیہ میونسپل کونسل کے انتخابات میں اتنی عبرتناک شکست کیوں ہوئی؟۔۔۔ یہ اتحاد آج مجبوری میں بنایا گیا ہے، کیونکہ کانگریس ادھو ٹھاکرے کے ساتھ نہیں ہے اور شرد پوار ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جیسے ڈوبتا ہوا شخص تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ ویسے ہی وہ راج ٹھاکرے کا سہارا لے رہے ہیں۔ تاہم، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے انہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔"
ایم این ایس لیڈر سندیپ دیشپانڈے کا کہنا ہے کہ "ہم کئی دنوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تمام مراٹھی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص دن ہے اور ہمارے لیے 1960 کے بعد کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔۔۔ اس کا مہاراشٹر کی سیاست اور لوگوں پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔"
ایم این ایس لیڈر یشونت کلے دار نے کہا، "دو بھائی ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم کافی عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ دونوں جماعتوں کے کارکن بہت پرجوش ہیں۔"
مہاراشٹر ریاستی الیکشن کمیشن نے ریاست بھر میں بی ایم سی، پونے میونسپل کارپوریشن اور پمپری-چنچواڑ میونسپل کارپوریشن سمیت 29 میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ ووٹنگ 15 جنوری کو ہوگی اور گنتی 16 جنوری کو ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: