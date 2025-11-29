آندھرا پردیش: فرضی گرو نے جادو ٹونے کی آڑ میں 3.5 کروڑ روپے ہڑپ کر لیے
تلنگانہ کے ضلع واناپرتھی میں رہنے والا متاثرہ جوڑا صحت کے مسائل سے دوچار تھا اور فرضی بابا نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔
Published : November 29, 2025 at 12:43 PM IST
اڈونی: آندھرا پردیش میں ایک فرضی گرو نے جادو ٹونے کی دھمکیاں دے کر 3.5 کروڑ روپے ٹھگ لیے۔ یہ واقعہ کرنول ضلع کے اڈونی منڈل کے بیچیگیری میں پیش آیا۔ متاثر شخص جمعہ کو اڈونی کے ایم ایل اے پارتھ سارتھی کے جنتا دربار میں شرکت کر کے اپنی روداد سنائی۔ متاثرین کے مطابق انہوں نے اس بارے میں پولیس سے شکایت تھی، لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے وناپارتھی ضلع کے پیبیرو میں رہنے والے ایک جوڑے کو صحت کے مسائل سے دوچار تھا۔ انہیں کسی نے بتایا کہ بھگوان آئیں گے اور اگر وہ وہاں جائیں گے تو ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ بعد ازاں یہ بزرگ جوڑا چند روز قبل وہاں گیا۔ موقعے کا فائدہ اٹھا کر جعلساز نے انہیں من گھڑت کہانیاں سنائیں۔
ٹھگنے کے لیے بابا نے کھیلا یہ کھیل
فرضی بابا نے انہیں بتایا کہ ان کے کھیت میں خزانہ ہے اور جب تک وہ اسے نہیں نکال لیتے تب تک ان کی اور ان کے بچوں کی جانیں خطرے میں رہیں گی۔ اس نے 80 لاکھ روپے یہ کہہ کر اینٹھ لیے کہ وہ خزانہ نکال دے گا۔ ایک رات اس نے متاثرین کے کھیت میں جادوئی ٹونا بھی کیا۔ بعد میں اس نے جوڑے کو تین فٹ اونچی مورتی دکھائی اور دعویٰ کیا کہ یہ مورتی ان کے کھیت سے ملی ہے۔
ٹھگ بابا نے انہیں باور کرایا کہ اس مورتی کو اپنے گھر میں رکھنا جان لیوا ہوگا اور اسے بیچنے سے انہیں کروڑوں روپے ملیں گے۔ وہ متاثرین کو پانچ بار دہلی لے گیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ بیرون ملک سے کچھ لوگ مورتی خریدنے دہلی آئے ہیں۔ اس دوران اس نے ان سے تقریباً 3.50 کروڑ روپے وصول کیے۔ آخرکار جب جوڑے کو احساس ہوا کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔
اس کے بعد ملزم نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک اور شخص نے ٹھگ بابا کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ گاؤں میں قدم رکھیں گے تو وہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ متاثرین کے مطابق انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تاہم انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ جوڑے نے ایم ایل اے سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گذشتہ ماہ اڈونی کا دورہ کیا تھا اور ڈی ایس پی اور تعلقہ پولیس انسپکٹر سے شکایت کی تھی، لیکن انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ جب ایم ایل اے نے ادونی ڈی ایس پی سے فون پر بات کی تو ڈی ایس پی نے کہا کہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
