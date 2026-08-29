پولیس کا 'عجیب و غریب' کارنامہ: تھانے سے ہی ضبط سیز شدہ ٹرک چوری، پولیس نے چوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا!
آگرہ پولیس نے 22 دن تک معاملہ دبائے رکھا، ڈی سی پی نے جانچ کے احکامات جاری کر دیے۔
Published : August 29, 2026 at 1:04 PM IST
آگرہ: آگرہ پولیس کا ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے۔ آر ٹی او (RTO) نے جس ٹرک کو اوور لوڈنگ کے جرم میں سیز کیا تھا، وہی ٹرک ایکتا تھانے سے چوری ہو گیا۔ پولیس نے اس بات کو چھپایا اور اندرونی طور پر تفتیش شروع کر دی۔ بعد میں آگرہ پولیس نے ضلع سدھارتھ نگر کی پولیس کی مدد سے ٹرک کو برآمد کر لیا۔
عجیب و غریب کھیل
آر ٹی او کے ٹیکس افسر وی کے آنند نے 2 اگست کو ایکتا تھانہ علاقے میں ایک ٹرک کو رکوایا۔ انہوں نے ٹرک کے ڈرائیور کالورام (سکنہ الور) سے پوچھ گچھ کی۔ ضروری دستاویزات نہ ملنے پر ٹیکس افسر وی کے آنند نے ٹرک کو اوور لوڈ پایا اور اسے سیز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی 69,500 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس کے بعد مسافر ٹیکس افسر نے ٹرک کی چابی ایکتا تھانے میں جمع کرا دی، مگر 5 اگست 2026ء کی دیر رات ٹرک ایکتا تھانے سے غائب ہو گیا۔
"ایکتا تھانے سے ٹرک چوری ہونے اور پھر برآمد کیے جانے کی معلومات ملی ہیں۔ اس پورے معاملے کی باریک بینی سے جانچ کی جا رہی ہے۔ تفتیشی رپورٹ کی بنیاد پر قصوروار پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
— سید علی عباس، ڈی سی پی سٹی
سیز شدہ ٹرک کہاں سے برآمد ہوا؟
اس واقعے سے ایکتا تھانے میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس نے جب تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ ٹرک لکھنؤ ایکسپریس وے سمیت دیگر ٹول پلازوں سے گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹول پلازہ کی سی سی ٹی وی (CCTV) فوٹیج میں ٹرک 5 اور 6 اگست کی درمیانی رات 12:28 بجے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی فوٹیج کی بنیاد پر پولیس نے ٹرک کی لوکیشن معلوم کی اور سدھارتھ نگر پولیس کو اطلاع دی۔ جس پر کارروائی کرتے ہوئے ایکتا تھانے سے چوری ہونے والا سیز شدہ ٹرک سدھارتھ نگر سے برآمد کر لیا گیا۔