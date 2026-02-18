سیما حیدر ایک بار پھر ماں بن گئیں، چھٹے بچے کو جنم دیا
ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سیما نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ گریٹر نوئیڈا کے ربوپورہ میں اپنے گھر پہنچیں تو جشن جیسا ماحول دیکھا گیا۔
Published : February 18, 2026 at 12:30 PM IST
گریٹر نوئیڈا: نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے بھارت آنے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ 17 فروری بروز منگل انہوں نے گریٹر نوئیڈا کے ایک نجی اسپتال میں بیٹے کو جنم دیا۔ سیما تین سال قبل چار بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے پاکستان سے بھارت پہنچی تھیں۔ اس نے گذشتہ سال ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔
گھر میں جشن کا ماحول
ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد سیما اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ گریٹر نوئیڈا کے ربوپورہ میں اپنے گھر پہنچیں تو جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ سچن مینا اور ان کے اہل خانہ نے مٹھائیاں تقسیم کرکے جشن منایا۔ گذشتہ سال سیما اور سچن نے اپنی زندگی میں ایک بیٹی کی خوشی کو خوش آمدید کہا اور اب بیٹے کی آمد نے خاندان کے جوش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کی رہائشی سیما حیدر پبجی گیم کے ذریعے سچن مینا کے رابطے میں آئی تھیں۔ 13 مئی 2023 کو وہ نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی۔ اگرچہ سیما پر غیر قانونی داخلے کا ایک کیس ابھی تک زیر التوا ہے اور اسے ابھی تک بھارتی شہریت نہیں دی گئی ہے لیکن وہ بھارت میں مستقل رہائش اور شہریت کی خواہش کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔
سیما اور سچن کی محبت کی کہانی نے ملک اور دنیا بھر میں سرخیاں بنائیں۔ اب، نئے مہمان کی آمد کے ساتھ ربوپورہ میں سچن مینا کا خاندان خوشیوں میں مگن ہے۔