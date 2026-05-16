پوکسو معاملے میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بھاگیرتھ کی تلاش تیز، خصوصی پولیس ٹیمیں تعینات
بی آر ایس نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان کی پولیس اب بھی ملزمین کو تحفظ دے رہی ہے۔
Published : May 16, 2026 at 12:24 PM IST
حیدرآباد: پولس نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھاگیرتھ کے خلاف پی او سی ایس او پوکسو (POCSO) کیس کی تحقیقات تیز کردی ہے۔ پیٹ بشیرآباد پولس نے اس ماہ کی 8 تاریخ کو بھاگیرتھ کے خلاف پی او سی ایس او کیس درج کیا تھا۔ یہ مقدمہ متاثرہ کی ماں کی شکایت پر درج کیا گیا تھا، جس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ وحشیانہ جنسی زیادتی کی۔
اس معاملے کے سلسلے میں، پولیس نے کریم نگر میں بھاگیرتھ کے ماموں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اسے 13 مئی کو پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ تاہم، بھاگیرتھ نے ای میل کے ذریعے پولیس کو مطلع کیا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بناء پر 13 تاریخ کو پیش نہیں ہو سکے گا اور اس کے بجائے 15 مئی کو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کی درخواست کی تھی۔ پولیس جمعہ کی شام تک اس کا انتظار کرتی رہی۔
پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ملزم سائی بھاگیرتھ بھاگ گیا ہے
ملزم سائی بھاگیرتھ طویل انتظار کے بعد بھی تفتیش کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ بھاگیرتھ نہ تو گھر پر تھا اور نہ ہی اس کا موبائل فون بند ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ سکتا تھا، پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بھاگ گیا ہے اور تلاشی مہم کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کیں۔ کئی ٹیمیں فی الحال کریم نگر، حیدرآباد اور دہلی میں ملزم، بنڈی بھاگیرتھ کو تلاش کر رہی ہیں۔
سوشل میڈیا پوسٹ پر مقدمہ درج کیا گیا
دریں اثنا، میڈچل-ملکاجگیری ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے چیئرپرسن راج ریڈی کی ایک حالیہ شکایت کی بنیاد پر، پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن میں متاثرہ اور اس کے والدین کی تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پر مواد شائع کرنا قانون کی خلاف ورزی
اس کی روشنی میں، انسپکٹر وجے وردھن نے بتایا کہ انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹ آئی ڈی اور یو آر ایل کی بنیاد پر مخصوص اکاؤنٹس کا انتظام کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر مواد شائع کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پوکسو (POCSO) کیسز میں متاثرین اور ان کے والدین کی تفصیلات کا افشاء کرنا شدید ذہنی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔
ملزمین کو فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے
بی آر ایس خواتین لیڈروں نے الزام لگایا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے سائی بھاگیرتھ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو سونپی گئی ہے وہ براہ راست اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اس واقعے کے ردعمل میں خواتین کارکنوں نے جمعہ کو حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر واقع 125 فٹ اونچے امبیڈکر مجسمے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ انہوں نے امبیڈکر مجسمہ کے پاس ایک عرضی پیش کی، جس میں بھاگیرتھ کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔
ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی گرفتاری نہیں
کارکنوں نے پولیس پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے مرکزی وزیر کے بڑے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں متاثرہ کے خلاف بلیک میل کا مقدمہ درج کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے جان بوجھ کر ملزم کی ضمانت کو آسان بنانے کے لیے ہلکے قانونی ایکٹ حصوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ پولیس نے خوف کے سبب شکایت قبول کی، خاص طور پر اس خوف سے کہ لڑکی اور اس کی ماں خودکشی کر سکتی ہیں اور ایسا وزیر اعظم مودی کی عوامی ریلی سے ٹھیک پہلے کیا۔
افسران کی جانب سے تحقیقات میں تاخیر کا بہانہ بنا کر تاخیر
بی آر ایس خواتین قائدین نے کہا کہ پوکسو مقدمہ درج کرنے کے ایک ہفتہ بعد بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ان کی پولس مشینری، ملزم کو گرفتار نہ کرکے تحفظ فراہم کررہی ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ افسران تحقیقات میں تاخیر کا بہانہ بنا کر تحقیقات میں تاخیر کر رہے ہیں۔
کانگریس پارٹی کا میڈیا ونگ سوشل میڈیا پر تصویریں پھیلا رہا ہے
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ بی آر ایس اور کانگریس پارٹیوں کے میڈیا ونگ لڑکی اور اس کے خاندان کی تصویریں پھیلا رہے ہیں اور ان کی ساکھ کو داغدار کر رہے ہیں۔ جس کے بعد سیف آباد پولیس نے خواتین کارکنوں کو گرفتار کرلیا۔ انہیں سیف آباد، نامپلی اور افضل گنج پولیس اسٹیشنوں میں منتقل کیا گیا اور اسی شام بعد میں رہا کر دیا گیا۔