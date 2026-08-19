یوم آزادی پر اسکول میں 'برقع ڈانس'، ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اسکول سیل
اسکول پر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا الزام لگایا جارہا تھا۔ جانچ میں پتہ چلا کہ اسکول غیر تسلیم شدہ ہے۔
Published : August 19, 2026 at 11:37 AM IST
گونڈہ: حکام نے بدھ کو جانکاری دی کہ بنیادی تعلیم کے محکمے نے اتر پردیش کے گونڈا ضلع میں ایک نجی اسکول کو سیل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہوئی ہے جس میں مبینہ طور پر ہندو طالبات کو یوم آزادی کے پروگرام کے دوران برقع پہن کر رقص کرتے دکھایا گیا ہے۔
تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ اسکول غیر تسلیم شدہ تھا۔
حکام نے بتایا کہ بابنجوٹ علاقے میں اوسانی بزرگ میں واقع یہ اسکول سوشل میڈیا پر ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد جانچ کی زد میں آیا۔
ان کا کہنا تھا کہ بیسک ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اسکول کی جانچ کا حکم دیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ اسکول غیر تسلیم شدہ ہے۔
ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر امت کمار سنگھ نے کہا کہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد انہوں نے بلاک ایجوکیشن آفیسر (بی ای او) ریاض احمد کو اسکول کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی۔
احمد نے بتایا کہ محکمہ نے اسکول انتظامیہ کو تقریباً ایک ہفتہ قبل کام بند کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن حکم کے باوجود اسکول نے کام جاری رکھا۔
اہلکار نے بتایا کہ اس بات کی تصدیق کے بعد کہ اسکول بغیر کسی منظوری کے کام کر رہا ہے، اہلکاروں نے منیجر کے دفتر، پرنسپل کے دفتر اور مین گیٹ کو تالا لگا کر احاطے کو سیل کر دیا۔
احمد نے کہا کہ احاطے کے معائنہ اور سیل کرنے سے متعلق رپورٹ ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر کو پیش کر دی گئی ہے۔
سنگھ نے مزید کہا کہ عہدیداروں نے ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ اسکول میں داخلہ لینے والے طلباء کو قریبی سرکاری یا تسلیم شدہ اسکولوں میں داخل کیا جائے۔
یوم آزادی کے موقع پر اسکول کی کچھ طالبات برقعہ پہن کر رقص کرتی نظر آئیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔
اس کے بعد اسکول انتظامیہ نے کارکردگی کے لیے عوامی معافی نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی غلطی نہیں دہرائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا بلکہ صرف تفریح فراہم کرنا تھا۔
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