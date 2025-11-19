یکطرفہ محبت بنی جان لیوا: اسکول جانے والی طالبہ کو چاقو کے وار کر کے کر دیا گیا قتل، قاتل نے پولیس اسٹیشن میں کیا سرنڈر
ملزم نے تھانے میں اعتراف کیا، اس نے لڑکی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اس سے محبت کرنے سے انکار کردیا تھا۔
Published : November 19, 2025 at 2:59 PM IST
رامناتھ پورم (تامل ناڈو): رامناتھ پورم میں اسکول جانے والی ایک طالبہ کے دن دہاڑے چھرا گھونپ کر قتل نے جیسے "لڑکی بچاؤ، لڑکی کو تعلیم دو" جیسی مہموں کے درمیان لڑکیوں کی حفاظت پر سنگین سوالات کھڑے کردیے ہیں۔ ایک نوجوان نے مبینہ طور پر یہ جرم ناحق محبت کی وجہ سے کیا۔ اس واقعہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور ایسے واقعات کے بڑھتے ہوئے واقعات پر معاشرے میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔
کیا ہے پورا واقعہ؟
متوفی لڑکی رامناتھ پورم کے چیرنگوٹہ علاقے کے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول میں پڑھتی تھی۔ آج وہ حسب معمول اسکول جا رہی تھی۔ اسکول اس کے گھر سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ منیراج نامی نوجوان نے مبینہ طور پر اس کا پیچھا کیا اور اسے اسکول جاتے ہوئے روکا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ اس نے اس کی گردن میں کئی وار کیے۔
لوگ اسے اسپتال لے گئے
لڑکی خون میں لت پت بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اسی دوران ملزم لڑکا فرار ہو گیا۔ لوگوں نے زخمی لڑکی کو فوری طور پر سرکاری اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور طے کیا کہ وہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو طالبہ کی موت کی اطلاع دی گئی۔
بے حساب محبت
طالبہ کو چھرا گھونپنے والا نوجوان منیراج سیدھا نزدیکی رامیشورم نگر پولیس اسٹیشن گیا اور خودسپردگی کردی۔ اس نے اسے قتل کرنے کا اعتراف کیا کیونکہ اس نے اس سے محبت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں پولیس منیراج کو پوچھ گچھ کے لیے رامناتھ پورم تھانے لے گئی۔ پولیس منیراج سے مزید معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔
علاقے میں دہشت و خوف
ملزم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال بتائی جاتی ہے اور وہ گزشتہ ایک سال سے لڑکی سے ناجائز یکطرفہ محبت کرتا تھا۔ تاہم لڑکی نے اس کی یکطرفہ محبت کو مسترد کر دیا تھا۔ واقعے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ متوفی طالبہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رامیشورم گورنمنٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔