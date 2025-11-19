ETV Bharat / state

یکطرفہ محبت بنی جان لیوا: اسکول جانے والی طالبہ کو چاقو کے وار کر کے کر دیا گیا قتل، قاتل نے پولیس اسٹیشن میں کیا سرنڈر

ملزم نے تھانے میں اعتراف کیا، اس نے لڑکی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اس سے محبت کرنے سے انکار کردیا تھا۔

school going girl stabbed to death due to one sided love in tamil nadu Urdu News
اسکول جانے والی لڑکی کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا (IANS علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

رامناتھ پورم (تامل ناڈو): رامناتھ پورم میں اسکول جانے والی ایک طالبہ کے دن دہاڑے چھرا گھونپ کر قتل نے جیسے "لڑکی بچاؤ، لڑکی کو تعلیم دو" جیسی مہموں کے درمیان لڑکیوں کی حفاظت پر سنگین سوالات کھڑے کردیے ہیں۔ ایک نوجوان نے مبینہ طور پر یہ جرم ناحق محبت کی وجہ سے کیا۔ اس واقعہ سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور ایسے واقعات کے بڑھتے ہوئے واقعات پر معاشرے میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔

کیا ہے پورا واقعہ؟

متوفی لڑکی رامناتھ پورم کے چیرنگوٹہ علاقے کے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول میں پڑھتی تھی۔ آج وہ حسب معمول اسکول جا رہی تھی۔ اسکول اس کے گھر سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ منیراج نامی نوجوان نے مبینہ طور پر اس کا پیچھا کیا اور اسے اسکول جاتے ہوئے روکا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ اس نے اس کی گردن میں کئی وار کیے۔

لوگ اسے اسپتال لے گئے

لڑکی خون میں لت پت بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اسی دوران ملزم لڑکا فرار ہو گیا۔ لوگوں نے زخمی لڑکی کو فوری طور پر سرکاری اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور طے کیا کہ وہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ اس کے بعد پولیس کو طالبہ کی موت کی اطلاع دی گئی۔

بے حساب محبت

طالبہ کو چھرا گھونپنے والا نوجوان منیراج سیدھا نزدیکی رامیشورم نگر پولیس اسٹیشن گیا اور خودسپردگی کردی۔ اس نے اسے قتل کرنے کا اعتراف کیا کیونکہ اس نے اس سے محبت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں پولیس منیراج کو پوچھ گچھ کے لیے رامناتھ پورم تھانے لے گئی۔ پولیس منیراج سے مزید معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔

علاقے میں دہشت و خوف

ملزم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال بتائی جاتی ہے اور وہ گزشتہ ایک سال سے لڑکی سے ناجائز یکطرفہ محبت کرتا تھا۔ تاہم لڑکی نے اس کی یکطرفہ محبت کو مسترد کر دیا تھا۔ واقعے سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ متوفی طالبہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رامیشورم گورنمنٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

شرمناک! کھیت میں کسی کام کے لیے گئی بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور پھر قتل، ایک ملزم گرفتار

نوعمر لڑکی کو فیکٹری میں یرغمال بنا کر اجتماعی زیادتی، وہ بھاگ کر رات کو ایک جھونپڑی میں چھپ گئی

چوتھی جماعت کی طالبہ سے اجتماعی جنسی زیادتی، نجی اسکول کے ہاسٹل کا واقعہ، چار ملزمین گرفتار

ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم

اترپردیش میں چلتی کار میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، دو نوجوانوں کے خلاف کیس درج

بہار میں نابالغ لڑکی کو پہلے زبردستی پلائی گئی شراب، پھر کی گئی اجتماعی عصمت دری

کانپور میں 6 سالہ بچی کی دو کم عمر بچوں نے اجتماعی عصمت دری کی ایف آئی آر درج

پانچ نوجوان بن گئے وحشی، اڈیشہ کی میڈیکل کی طالبہ کا کیا گینگ ریپ!

TAGGED:

MURDER DUE TO ONE SIDED LOVE
TAMIL NADU SCHOOL GIRL MURDER
MURDER OF ONE SIDED LOVE
12TH CLASS GIRL MURDER IN LOVE
STUDENT MURDERED IN TAMIL NADU

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.