بے روزگار نوجوانوں کو ملے گا بارہ ہزار روپے کا الاؤنس، جانیں شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ
اسکیم کے تحت 12ویں جماعت اور گریجویشن مکمل کر چکے بے روزگار نوجوانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
Published : December 29, 2025 at 3:02 PM IST
حیدرآباد: بہار میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے مسئلہ کو حل کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے چیف منسٹر سیلف ہیلپ الاؤنس اسکیم کو مزید موثر بنایا ہے۔ یہ اسکیم سب سے پہلے 2016 میں شروع کی گئی تھی تاکہ ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں کو مالی مدد فراہم کی جا سکے۔ 2025 میں، اس کا دائرہ وسیع کر کے مزید نوجوانوں کو شامل کیا گیا ہے، جس سے انہیں خود انحصار بننے کا موقع ملے گا۔
اب گریجویٹ بھی اسکیم کے اہل
اس سے قبل یہ اسکیم صرف ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے دستیاب تھی جو 12ویں جماعت پاس کر چکے تھے۔ تاہم، اب آرٹس، سائنس اور کامرس کے گریجویٹ بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ حکومت کا خیال ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے باوجود روزگار کی کمی نوجوانوں میں مایوسی میں اضافہ کر رہی ہے اور یہ اسکیم انہیں ایک نئی سمت فراہم کر سکتی ہے۔
کتنی مالی امداد دی جائے گی؟
چیف منسٹر سیلف ہیلپ الاؤنس اسکیم کے تحت، اہل نوجوانوں کو ہر ماہ 1000 روپے دیئے جاتے ہیں۔ یہ رقم زیادہ سے زیادہ دو سال کے لیے دستیاب ہے۔ یہ رقم 12,000 فی سال ہے اس کا مطلب دو سال میں 24,000 روپے دیے جانئیں گے۔ یہ رقم ملازمت کی تلاش، تربیت، یا روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔
اہلیت کے معیار کیا ہیں؟
اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، درخواست دہندگان کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ وہ بے روزگار ہوں اور کسی بھی قسم کی تعلیم یا ملازمت میں مشغول نہ ہوں۔ درخواست دہندہ کو بہار کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے اور اسے کوئی دوسرا سرکاری الاؤنس، اسکالرشپ، قرض، یا طالب علم کا کریڈٹ کارڈ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ مزید برآں، انہیں سرکاری یا نجی ملازمت میں نہیں ہونا چاہیے یا ان کا اپنا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔
ہنر کی تربیت لازمی
اسکیم کے تحت، نوجوانوں کو کمپیوٹر کا ایک بنیادی کورس مکمل کرنا ہوتا ہے، جو محکمہ محنت وسائل کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ آخری پانچ ماہ کا الاؤنس تربیت مکمل کرنے اور سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد ہی دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا اور انہیں روزگار کے قابل بنانا ہے۔
درخواست کے لیے درکار دستاویزات
درخواست دیتے وقت، آپ کو اپنا آدھار کارڈ، 10ویں اور 12ویں جماعت کی مارک شیٹ، رہائش کا سرٹیفکیٹ، اور ایک کامن اپلیکشن فارم جمع کرنا ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: