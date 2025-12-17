آر جی کار کالج کیس: سپریم کورٹ نے نگرانی کلکتہ ہائی کورٹ کے سپرد کردی، والدین کو اسٹیٹس رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت
مرکز کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے تفتیش اور استغاثہ پر زور دیتے ہوئے معاملہ ہائیکورٹ کے سپر کرنے کی خواہش کی۔
Published : December 17, 2025 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز آر جی کار میڈیکل کالج کی ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے سنسنی خیز معاملے کی نگرانی کلکتہ ہائی کورٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس کیس کا ازخود نوٹس اگست 2024 میں لیا تھا۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس ستیش چندر شرما پر مشتمل بنچ نے ہدایت دی کہ تمام کیس پیپرز کلکتہ ہائی کورٹ کو منتقل کیے جائیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیس کی اسٹیٹس رپورٹ کی ایک نقل مقتولہ کے والدین کو فراہم کی جائے۔
سینئر ایڈووکیٹ کرونا نندی، جو جونیئر اور سینئر ڈاکٹروں کی تنظیم کی نمائندگی کر رہی تھیں، نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے طبی عملے کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے قومی سطح پر اتفاقِ رائے پیدا کرنے کی غرض سے نیشنل ٹاسک فورس تشکیل دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ڈاکٹروں کے تحفظ سے متعلق مسائل کا مؤثر حل تلاش کرنا ہے۔
مرکز کی جانب سے پیش ہوئے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ کیس میں دو پہلو ہیں، ایک تفتیش اور دوسرا استغاثہ، ان دونوں پر نظر رکھنے کے لیے ہائی کورٹ موزوں فورم ہے۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ اس معاملے کی نگرانی ریاست کے آئینی ادارے یعنی کلکتہ ہائی کورٹ کے ذریعے ہونا زیادہ مناسب ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ متوازی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مقتولہ کے والدین کی عرضی پہلے ہی کلکتہ ہائی کورٹ میں زیرِ سماعت ہے۔
عدالت نے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سوجوئے پال سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو مناسب بنچ کے روبرو پیش کریں۔ واضح رہے کہ 9 اگست 2024 کو پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کی لاش اسپتال کے سیمینار روم سے برآمد ہوئی تھی۔ کولکاتا پولیس نے اگلے ہی دن سوِک والنٹیئر سنجے رائے کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں 20 جنوری 2025 کو کولکاتا کی ٹرائل کورٹ نے اسے عمر قید (تاحیات قید تا موت) کی سزا سنائی۔
اس واقعہ کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج دیکھنے کو ملا تھا۔ ابتدا میں کیس کی تفتیش کولکاتا پولیس نے کی، تاہم کلکتہ ہائی کورٹ کی ناراضگی کے بعد 13 اگست 2024 کو یہ معاملہ سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 19 اگست 2024 سے اس کیس کی نگرانی سنبھالی تھی۔