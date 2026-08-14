تمل ناڈو کی وجے حکومت کو سپریم کورٹ سے راحت، کرور بھگدڑ سرکاری نوکریوں کے معاملے میں مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر روک
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کرور بھگدڑ سانحہ کے متاثرین کے ورثہ کو سرکاری نوکرے دیے جانے کے فیصلے کو سراہا۔
Published : August 14, 2026 at 12:57 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی جس نے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کے گزشتہ سال کرور میں بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے لوگوں کے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا۔
جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس کے ونود چندرن کی بنچ نے تمل ناڈو کے چیف سکریٹری اور دیگر کو اس ضمن میں نوٹس جاری کیا۔
Supreme Court has stayed the Madras High Court order that barred Tamil Nadu government from providing government jobs to kin of Karur stampede victims. The State government, led by CM Vijay, had decided to provide government employment to eligible family members of those who died…— ANI (@ANI) August 14, 2026
ریاستی حکومت کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے مفاد عامہ کی درخواست (پی آئی ایل) داخل کی گئی تھی۔ بنچ نے عرضی گزار سے کہا کہ، "آپ کون ہوتے ہیں حکومت کی پالیسی پر سوال اٹھانے والے؟ فرض کریں کہ اس سانحہ میں واحد رکن کی موت ہو گئی ہے، تو کیا حکومت بیٹے یا بیٹی کو کوئی ملازمت نہیں دے سکتی؟"
عدالت عظمیٰ نے نوٹ کیا کہ بھگدڑ ایک برا سانحہ تھا جس میں لوگوں کی جانیں گئیں اور حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ ریاست کو ایک قدم آگے بڑھنے اور خاندان کے کسی فرد کو روزگار فراہم کرنے سے کیوں روکا جانا چاہئے، خاص طور پر جہاں متوفی خاندان کا واحد کمانے والا فرد ہو سکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی زیرقیادت ریاستی حکومت کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی اور مکل روہتگی کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ پرانجل اگروال، دکشتا گوہل، پرشانتو سین اور ورندا بھنڈاری نے کی۔ کرور بھگدڑ کے متاثرین کی طرف سے سینئر وکیل اروندھتی کاٹجو پیش ہوئے۔
اس معاملے میں مدراس ہائی کورٹ نے تمل ناڈو کی ٹی وی کے حکومت کو جھٹکا دیتے ہوئے، 27 جولائی کو وجئے کے ان لوگوں کے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا جو گزشتہ سال کرور بھگدڑ سانحہ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہائی کورٹ نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پہل سے اسی طرح کے مطالبات کے سیلاب امڈ پڑے گا۔
ہائی کورٹ کے جسٹس سی وی کارتیکیان اور آر سکتھیویل پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی ضروریات کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے جو سرکاری محکموں میں ہمدردانہ تقرریوں کے منتظر ہیں۔
ٹی وی کے کی زیرقیادت حکومت نے ان تقرریوں کو متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد اور بحالی کے اقدامات کے طور پر پیش کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے قبل ازیں 10 جولائی کو حکومت کو قانونی چیلنج کے نتائج سے مشروط عارضی طور پر تقرریوں کو آگے بڑھانے کی اجازت دی تھی۔
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